Dicembre in Africa: celebrazione, identità e crescita

Il mese di dicembre, pur essendo associato alle celebrazioni universali di fine anno, assume un significato particolarmente simbolico per diverse nazioni africane come Burkina Faso, Tanzania, Kenya, Libia, Repubblica Centrafricana e Niger. In questi Paesi, dicembre rappresenta la festa nazionale, un momento importante che coinvolge complessivamente quasi 150 milioni di cittadini, ricordando la loro storia e la sovranità riconquistata.

La maggior parte dei Paesi africani è storicamente giovane, con una media di circa 60–65 anni di indipendenza, ottenuta prevalentemente tra il 1956 e il 1966. Dal quel periodo fino ad oggi, il continente composto da 54 Stati continua ad affrontare numerose sfide: governance, industrializzazione, urbanizzazione crescente e pressione demografica, con una popolazione passata da 280 milioni nel 1960 a oltre 1,4 miliardi nel 2024.

A lungo considerata la regione più povera del mondo, l’Africa è stata spesso prigioniera di una narrazione ereditata dal periodo postcoloniale. Tuttavia, il continente possiede circa il 30% delle risorse naturali globali, tra cui il 40% delle riserve mondiali d’oro, il 90% del platino e oltre il 60% delle terre arabili ancora inutilizzate. Nel 2024, diverse istituzioni internazionali hanno evidenziato una dinamica significativa: l’Africa subsahariana registra una crescita media di circa 4%, superiore a quella di molte economie avanzate.

Perché allora si parla ancora di mercato africano come “complesso”? Principalmente a causa delle disuguaglianze persistenti: circa 400 milioni di africani vivono ancora sotto la soglia di povertà e quasi 600 milioni non hanno accesso stabile all’elettricità. A differenza di alcuni Paesi emergenti che riescono già a soddisfare la maggior parte dei bisogni fondamentali della popolazione, molti Stati africani continuano una lotta costante per migliorare salute, istruzione e infrastrutture.

Nel mese di dicembre, Paesi come Burkina Faso, Tanzania, Kenya, Libia, Repubblica Centrafricana e Niger celebrano la loro festa nazionale, evento che commemora l’indipendenza e la resistenza contro le dominazioni coloniali. Ad esempio:

Burkina Faso : 11 dicembre – Indipendenza (1960)





: 11 dicembre – Indipendenza (1960) Tanzania : 9 dicembre – Indipendenza (1961)





: 9 dicembre – Indipendenza (1961) Kenya : 12 dicembre – Indipendenza (1964)





: 12 dicembre – Indipendenza (1964) Libia : 24 dicembre – Indipendenza (1951)





: 24 dicembre – Indipendenza (1951) Repubblica Centrafricana : 1 dicembre – Indipendenza (1960)





: 1 dicembre – Indipendenza (1960) Niger: 18 dicembre – Indipendenza (1960)





Queste ricorrenze, che ogni anno coinvolgono milioni di persone, simboleggiano la resilienza dei popoli africani, il percorso verso la sovranità e il consolidamento dell’identità culturale, spesso indebolita dal passato coloniale. Sono anche occasioni per rafforzare l’unità nazionale, valorizzare le tradizioni e proiettare una visione condivisa del futuro.

Queste celebrazioni ricordano che, nonostante le difficoltà persistenti, l’Africa avanza, si trasforma e afferma progressivamente il proprio ruolo nel mondo.