Colloqui Usa-Ucraina a Miami: Rubio “C’è ancora lavoro da fare”
Jasmine Gheorghe
Colloqui Usa-Ucraina a Miami: Rubio “C’è ancora lavoro da fare”

Mentre Rubio rimane titubante, Umerov si dice soddisfatto per questi colloqui "produttivi". Molte questioni hanno ancora il punto interrogativo, per esempio le elezioni e le cessioni territoriali. Ci si prepara ai colloqui con Putin.

Mentre Rubio rimane titubante, Umerov si dice soddisfatto per questi colloqui "produttivi". Molte questioni hanno ancora il punto interrogativo, per esempio le elezioni e le cessioni territoriali. Ci si prepara ai colloqui con Putin.
Esteri - 1 Dicembre 2025

di Jasmine Gheorghe

