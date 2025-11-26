Bloomberg: Steve Witkoff suggeritore di Mosca, rivelate le registrazioni
Jasmine Gheorghe
- Esteri

Ha fornito consigli ai funzionari russi su come Putin dovesse comportarsi con Trump e sulla situazione a Gaza. Artefice anche della telefonata che ha sabotato la visita di Zelensky alla Casa Bianca. L'ulteriore conferma della complicità Russia-Usa.

Esteri - 26 Novembre 2025

di Jasmine Gheorghe

