Bloomberg: Steve Witkoff suggeritore di Mosca, rivelate le registrazioni

L’agenzia di stampa Bloomberg ha rivelato l’esistenza di registrazioni e trascrizioni riguardanti l’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff. Da queste emerge che il funzionario avrebbe fornito consigli espliciti a Yuri Ushakov e Kirill Dmitriev, funzionari e inviati russi, per orientare il comportamento di Vladimir Putin nei negoziati con Trump.

In particolare, avrebbe suggerito il comportamento di Putin nel presentare il piano di pace per l’Ucraina.

Stando alle fonti, Witkoff avrebbe inoltre telefonato Ushakov, indirizzando l’andamento della visita di Zelensky alla Casa Bianca del 17 ottobre. Il suo suggerimento sarebbe infatti stato: “Putin si congratulerà e dirà che Trump è davvero un uomo di pace”, prima del colloquio con il presidente ucraino. Con Dmitriev, economista e manager, avrebbe invece messo a punto un accordo a favore degli interessi russi.

Anche Gaza sarebbe stato un argomento di discussione. Durante un’altra telefonata, Witfkoff avrebbe infatti detto a Ushakov: “Abbiamo messo insieme un piano Trump (per Gaza, N.d.A.) in 20 punti, 20 punti per la pace, e sto pensando che forse potremmo fare lo stesso con voi“.

L’ultimo piano del 21 novembre, proposto dagli Usa e articolato in 28 punti, si rivela essere un’ulteriore prova delle macchinazioni tra funzionari: è un testo più russo che americano. Un documento che Trump ha ordinato che Zelensky accettasse entro il 27 novembre, prima dell’intervento del segretario di stato Marco Rubio.

Appare ora estremamente difficile trovare una pace tra Ucraina (e Europa) e Russia quando l’ago della bilancia pende solo da un lato: quello della complicità russo-americana.