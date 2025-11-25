La presenza della NATO in Bulgaria

Un gruppo di carri armati in movimento su un campo I contenuti generati dall’IA potrebbero essere errati.

Le forze multinazionali della NATO in Bulgaria costituiscono il fulcro della presenza militare dell’Alleanza nell’Europa sud-orientale. In seguito all’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, è stato formato un gruppo da combattimento multinazionale della NATO guidato dall’Esercito italiano, con recenti contributi di truppe da Albania, Bulgaria, Grecia, Montenegro, Macedonia del Nord, Romania e Turchia. Con base a Novo Selo, il gruppo si addestra regolarmente in manovre di armi combinate, imparando a utilizzare simultaneamente l’artiglieria, i blindati pesanti e la fanteria meccanizzata per sfruttare appieno la propria potenza di combattimento. Se necessario, può assorbire migliaia di truppe aggiuntive e crescere fino a raggiungere le dimensioni di una brigata.

