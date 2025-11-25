Arrivata la contro-proposta di Bruxelles per la pace Russia-Ucraina
Maria Cilli
- Esteri

Arrivata la contro-proposta di Bruxelles per la pace Russia-Ucraina

Arrivata la contro-proposta di Bruxelles per la pace Russia-Ucraina

foto-articolo
Esteri - 25 Novembre 2025

di Maria Cilli

Condividi: