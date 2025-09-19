Pakistan e Arabia Saudita: siglato l’accordo di mutua difesa

Nella tarda serata di mercoledì è giunta la notizia di un accordo destinato a ridisegnare gli equilibri strategici in Medio Oriente e in Asia meridionale. Pakistan e Arabia Saudita, storicamente vicine, hanno firmato un accordo di mutua difesa strategica. D’ora in poi «qualunque aggressione nei confronti di uno dei due Paesi sarà trattata come un’aggressione a entrambi».

Un legame storico che si rafforza ancora di più

La vicinanza tra Pakistan e Arabia Saudita non è certo una novità. Alle loro spalle decenni di cooperazione militare, commerciale e, soprattutto, religiosa. In questi giorni però, la vicinanza tra i due paesi si è assottigliata ancora di più. Siglato mercoledì dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e dal primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, il patto punta a stabilire un vincolo di intervento reciproco se uno dei due paesi dovesse venire attaccato. Non si tratta solo di un’intesa militare, ma di un coordinamento politico e strategico volto a rafforzare le capacità difensive reciproche e a consolidare la sicurezza e la stabilità regionale. Secondo quanto riportato dal ministero degli Esteri pakistano e dall’agenzia di stampa ufficiale saudita, il patto è destinato a «sviluppare la cooperazione in materia di difesa e ad accrescere la deterrenza congiunta contro qualsiasi forma di aggressione».

Il contesto regionale

L’accordo arriva in un momento particolare. Nonostante quanto dichiarato da un funzionario saudita, secondo il quale l’accordo non arriva in risposta a un paese o ad un avvenimento in particolare, è impossibile non guardare alla vicinanza temporale dei fatti con quanto accaduto la settimana scorsa. Poco più di una settimana fa, infatti, Israele ha tentato di eliminare quel che resta della leadership di Hamas con un attacco che ha colto di sorpresa la capitale del Qatar, facendo infuriare i vertici politici dell’emirato. Al di là di queste circostanze, l’intesa sembra inserirsi in un quadro più ampio. Quello della progressiva riduzione della storica dipendenza dagli Stati Uniti, un percorso che la potenza sunnita porta avanti ormai da tempo.

La questione nucleare

Il nodo centrale dell’accordo riguarda l’eventuale protezione nucleare da parte del Pakistan, l’unico Paese islamico ufficialmente dotato di armi atomiche. Alla domanda se l’intesa vincoli Islamabad a estendere a Riyadh il proprio ombrello nucleare, un alto funzionario saudita ha risposto: «Si tratta di un patto di difesa integrale che comprende ogni strumento militare».



L’accordo tra Arabia Saudita e Pakistan non riguarda solo i due Paesi firmatari. I suoi effetti potrebbero farsi sentire su tutto il mondo arabo e non solo, influenzando equilibri militari e geopolitici. La cooperazione rafforza la deterrenza regionale, ma mette anche alla prova i rapporti con le altre nazioni. Riyadh parla di legami «più forti che mai», mentre New Delhi si mostra prudente, pronta a valutare le conseguenze per la propria sicurezza e per la stabilità globale. Gli sviluppi futuri saranno decisivi per capire quanto questo patto potrà ridefinire gli equilibri nel Subcontinente e oltre.







