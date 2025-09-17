Ankara prepara gli scudi: una sfida (anche economica) all’Europa della sicurezza

C’è un fermento silenzioso – ma non troppo – che attraversa la Turchia, e stavolta non riguarda né la politica interna né l’instabilità ai confini. Parliamo di difesa, ma con una sfumatura più strategica: Ankara sta scommettendo forte sulla difesa aerea, con l’obiettivo, neanche troppo velato, di diventare un punto di riferimento per tutta l’Europa. Ma come ci sta riuscendo? Tutto parte da un’idea semplice: se non puoi comprare ciò di cui hai bisogno, costruiscilo. Dopo anni di tensioni con gli Stati Uniti (ricordiamo il caso dell’acquisto dei missili russi S-400, mai digerito dalla NATO), la Turchia ha deciso di accelerare la propria autonomia strategica. Ma anziché chiudersi, ha fatto qualcosa di molto più ambizioso: produrre sistemi di difesa aerea in serie e metterli sul mercato.



E il mercato, oggi più che mai, ha fame. Il progetto più interessante si chiama Steel Dome, un sistema multistrato pensato per proteggere il territorio da droni, missili, aerei e qualsiasi altra minaccia dall’alto. Niente di nuovo? In realtà sì. Perché Ankara non sta solo sperimentando, ma sta industrializzando, con l’intento dichiarato di diventare uno dei maggiori esportatori di difesa aerea al mondo. Un obiettivo reso più credibile dalla costruzione del mega-polo industriale Ogulbey, che promette di essere il più grande impianto del genere in Europa. Potremmo a questo punto chiederci quale sia la rilevanza per noi europei, se ce ne sia.



La risposta è semplice: rapporto qualità/prezzo, tempi di consegna più rapidi, e un’offerta che può colmare il vuoto lasciato da un’industria europea spesso lenta, costosa e burocratica. In un’epoca in cui i Paesi dell’Est Europa cercano scudi contro la minaccia aerea – e in fretta – la Turchia si propone come soluzione concreta, magari non perfetta, ma disponibile ora. Certo, non mancano le domande: questi sistemi saranno interoperabili con quelli NATO? Quanto conta la fiducia in un partner come Erdogan? E quanto durerà questa luna di miele tra Ankara e i Paesi acquirenti? La verità è che la Turchia sta giocando una partita tutta nuova, incentrata non solo nel proteggere sé stessa, ma anche nel diventare fornitore di sicurezza per gli altri. E forse, nel silenzio di fabbriche supertecnologiche e centri di comando pieni di schermi, si sta già disegnando un pezzo del futuro geopolitico europeo.