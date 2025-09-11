Fincantieri e l’ammodernamento della flotta polacca

In uno scorcio geopolitico in cui la NATO rinsalda le sue artiglierie diplomatiche con quelle militari, l’Italia – e più precisamente Fincantieri – si affaccia con decisione sul versante orientale dell’Europa, offrendo alla Polonia una partnership navale che aspira a essere ben più di un semplice contratto. Firmato a inizio settembre 2025 durante la Fiera della Difesa MSPO di Kielce, il Memorandum of Understanding tra Fincantieri e la Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) getta le basi per un progetto ambizioso: l’ammodernamento della Marina polacca, con un chiaro focus sul programma sottomarini “Orka”.

Non si tratta soltanto di costruire piattaforme navali, ma il cuore dell’intesa ruota attorno ad una promessa più audace, che si pone l’obiettivo di condividerne la progettazione, la costruzione e persino il supporto operativo lungo l’intero ciclo di vita. In altri termini, Fincantieri mette a disposizione la sua ventennale esperienza nei sottomarini – oltre 180 battelli consegnati – non solo come fornitore, ma come vero e proprio partner tecnologico dell’industria polacca.

Siamo davanti a un’operazione a più strati. Da un lato, la componente industriale e tecnologica: Fincantieri introduce know how sofisticato, capacità produttive e un modello di sviluppo dual use in cui difesa e innovazione sottomarina convergono. Dall’altro, un chiaro disegno strategico: rafforzare la sovranità tecnologica europea, creando una sinergia che vada oltre il perimetro nazionale e provi a dialogare con mercati terzi.

Il contesto finanziario conforta questa narrativa: Fincantieri non è entità immobilizzata nel passato, ma una leva viva della cantieristica militare europea. I recenti risultati economici – utili, ordinativi in crescita, rafforzamento del comparto difesa – dipingono l’azienda come un attore solido e proiettato nel futuro. E in borsa il titolo reagisce, posto che dopo l’annuncio, ha toccato un massimo storico nei pressi di 20,74 €, segnando una reazione simbolica oltre che finanziaria. Sul fronte polacco, la partnership non è solo tecnica, ma anche strategica: PGZ, colosso pubblico della difesa, agisce da capofila industriale con forti radici locali.

Il coinvolgimento diretto dell’industria nazionale segna un’offerta non-assistenziale, ma di reale crescita cooperativa. In definitiva, il MoU siglato a Kielce diventa il punto d’incontro di due esigenze: da un lato la necessità polacca di rinnovare rapidamente una marina sottomarina obsoleta; dall’altro la strategia italiana di esportare capacità, non solo mezzi, rafforzando la sua presenza nella difesa europea. Da qui a pochi anni, sarà interessante osservare se il programma “Orka” diventerà un modello replicabile in altri teatri, trasformando questa intesa in una cartina tornasole della difesa marittima continentale.