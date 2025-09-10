Rheinmetall inaugura il polo di munizioni più grande d’Europa

Con l’inaugurazione del nuovo stabilimento a Unterlüß, in Bassa Sassonia, Rheinmetall compie un passo decisivo per l’industria della difesa europea: costruito in soli 15 mesi, su un’area vasta quanto cinque campi da calcio, il sito è destinato a diventare il più grande centro produttivo di munizioni d’artiglieria del continente europeo, e, secondo la stessa azienda, potrebbe ambire a stabilire anche il record del mondo.

L’impianto inizierà la sua produzione entro la fine del 2025, con una capacità annua di 25.000 proiettili da 155 millimetri destinati agli obici. Le ambizioni però, in realtà, sono ben più ampie: entro il 2027 si punta a raggiungere le 350.000 unità, a cui si aggiungerà, già dal prossimo anno, la fabbricazione di motori per razzi, compiendo un salto sia quantitativo che qualitativo per la produzione, che sottolinea la centralità del sito per la strategia militare tedesca, e forse – auspicano loro – europea.

L’investimento si stima che supererà i 500 milioni di euro e genererà circa 500 nuovi posti di lavoro, rafforzando così anche l’impatto economico sul territorio, e quindi gli umori della popolazione locale. Tuttavia, la valenza principale di questo stabilimento è geopolitica: la priorità della produzione sarà soddisfare la commessa record da 8,5 miliardi di euro firmata con l’esercito tedesco nel luglio 2024, mentre una parte significativa sarà destinata all’Ucraina, impegnata nel conflitto con la Russia.

Il nuovo polo si aggiunge ad altre strutture Rheinmetall già operative, come quella dedicata ai proiettili per i carri Leopard 2, anch’essi impiegati sul fronte ucraino. L’amministratore delegato Armin Papperger ha definito l’impianto “strategico non solo per l’azienda, ma per la Germania e per l’Europa”. Le sue parole riflettono alla perfezione un contesto politico in cui Berlino mira ad aumentare le spese militari dal 2% al 3,5% del Pil entro il 2029, consolidando così il proprio ruolo di potenza armata nel continente, dopo che per la prima volta era stata messa in discussione la leadership della Germania come locomotiva dell’Unione Europea.

Quindi se da un lato la mossa rafforza la capacità europea di garantire autonomia difensiva in un momento di incertezza globale, l’altra faccia della medaglia solleva non pochi interrogativi. L’aumento della produzione di armi e munizioni, legato all’espansione delle spese militari, potrebbe alimentare una nuova corsa agli armamenti, con il rischio di dover spostare risorse da settori civili cruciali e accrescere le tensioni internazionali.

In questo scenario Rheinmetall consolida la sua leadership globale, mentre la Germania si candida a diventare il fulcro della sicurezza – ammesso che si tratti solo di “sicurezza” – europea. La crescita del comparto bellico, pur presentata come necessaria risposta alle sfide geopolitiche, porta inevitabilmente con sé il dibattito su quanto questa strategia possa garantire stabilità, e su quanto invece rischi di amplificare i conflitti che intende contenere.