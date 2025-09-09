Gilet Gialli in Francia: storia, manifestazioni e declino del movimento di protesta popolare
Micaela Filippi
- Esteri

Gilet Gialli in Francia: storia, manifestazioni e declino del movimento di protesta popolare

Gilet Gialli in Francia: storia, manifestazioni e declino del movimento di protesta popolare

foto-articolo
Esteri - 9 Settembre 2025

di Micaela Filippi

Condividi: