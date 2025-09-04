Sei candidati di AfD sono morti a ridosso delle elezioni in Germania
Jasmine Gheorghe
- Esteri

La polizia ha generalmente parlato di morte naturale. Decessi anche negli ambienti di sinistra, ma le teorie complottistiche proseguono. AfD sarebbe il primo partito, stando ai sondaggi.

Esteri - 4 Settembre 2025

di Jasmine Gheorghe

