Gaza, raid sull’ospedale Nasser: strage di giornalisti
Jasmine Gheorghe
- Esteri

Èla guerra più sanguinosa di sempre per il mondo della stampa, con almeno 245 reporter uccisi dall’inizio del conflitto. L'Idf alza le mani e Netanyahu esprime "profondo rammarico".

Esteri - 26 Agosto 2025

di Jasmine Gheorghe

