Vertice tra Trump e Putin nei prossimi giorni

Mancano meno di 24 ore al faccia a faccia tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il suo omonimo, Vladimir Putin. L’incontro, fissato per venerdì 15 agosto ad Anchorage, in Alaska, è un possibile spartiacque nelle relazioni internazionali e nella guerra in Ucraina, anche se la Casa Bianca frena sulle aspettative.

Il summit, annunciato da Trump via Truth Social e confermato ufficialmente dal Cremlino, è stato presentato come un “listening exercise” — un esercizio di ascolto reciproco — piuttosto che un vero negoziato con risultati immediati. La scelta dell’Alaska, geograficamente equidistante e storicamente simbolica, richiama l’idea di un punto di incontro fra due potenze spesso contrapposte.

Gli argomenti del vertice

Al centro dei colloqui ci sarà la ricerca di una tregua in Ucraina. Trump ha accennato alla possibilità di “scambi territoriali” come parte di un eventuale accordo di pace, una proposta che ha subito provocato forti reazioni da Kiev e dai partner europei.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito: “Nessuna decisione sul nostro Paese può essere presa senza di noi”. Anche diversi leader dell’Unione Europea hanno espresso timori per un vertice in cui l’Ucraina non è rappresentata, temendo che possa legittimare le pretese di Mosca.

Il contesto

Il vertice avviene in un momento di escalation militare: negli ultimi giorni le truppe russe hanno avanzato nella regione di Donetsk, aumentando la pressione sul fronte orientale e complicando ogni ipotesi di cessate il fuoco.

Per Mosca, l’incontro è un’occasione per rompere l’isolamento internazionale. Per Washington, un banco di prova per misurare se un dialogo diretto con Putin possa aprire spiragli di de-escalation senza intaccare i principi di sovranità e integrità territoriale.

Anche un semplice segnale distensivo o una rottura evidente influirebbero fortemente sugli equilibri globali, non solo la guerra in Ucraina, ma anche nelle relazioni con Europa e Cina.

le prospettive

Al termine dell’incontro di venerdì, sono attese dichiarazioni ufficiali separate. Una conferenza stampa congiunta non è esclusa, ma resta incerta.

Che produca o meno risultati concreti, il vertice di Anchorage segnerà un passaggio cruciale in un momento in cui la diplomazia internazionale sembra sospesa tra speranze di pace e il rischio di nuove fratture.