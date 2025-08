L’inviato americano Witkoff è arrivato a Mosca

L’inviato speciale del presidente americano Donald Trump, Steven Witkoff, è arrivato stamattina a Mosca. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa russa Tass. Witkoff “è stato accolto dal rappresentante speciale del presidente russo Kirill Dmitriev” all’aeroporto di Vnukovo, afferma la Tass. L’inviato Usa incontrerà i leader russi, pochi giorni prima della scadenza dell’ultimatum data da Trump a Mosca di interrompere l’offensiva in Ucraina. Se la Russia non interromperà le operazioni militari entro venerdì, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che imporrà nuove sanzioni economiche, comprese misure secondarie contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi, in particolare India e Cina.

Chi è Steven Witkoff? Braccio destro del presidente americano per le ‘missioni di pace’, Witkoff ha già visto Vladimir Putin diverse volte ma nessuno di questi incontri ha portato il presidente russo a cambiare rotta sulla guerra con Kiev. Le relazioni tra Mosca e Washington hanno visto un improvviso picco di tensione dalla scorsa settimana, con l’invio di due sottomarini nucleari da parte di Trump in seguito a un battibecco online con l’ex presidente russo Dmitry Medvedev. La scorsa settimana il leader statunitense ha concesso alla Russia 10 giorni, fino a venerdì, per interrompere l’offensiva in Ucraina, pena nuove sanzioni. Trump ha in particolare minacciato di imporre “dazi secondari” ai paesi che continuano a commerciare con Mosca, come Cina e India. “Domani abbiamo un incontro con la Russia: vedremo cosa succede, prenderemo quella decisione allora”, ha dichiarato ieri il presidente Usa.

Le forze russe hanno attaccato l’Ucraina la notte scorsa con 45 droni di vario tipo inclusi i kamikaze Shahed, ha reso noto su Telegram l’Aeronautica militare di Kiev, aggiungendo che 36 sono stati abbattuti o neutralizzati dai sistemi di guerra elettronica nel nord, nel sud e nell’est del Paese. Nove droni hanno colpito tre località e un’altra è stata colpita dalla caduta di detriti di un velivolo abbattuto. Le difese aeree russe hanno abbattuto la notte scorsa 51 droni ucraini in quattro regioni del Paese e sulla Crimea occupata: lo ha reso noto su Telegram il ministero della Difesa di Mosca. Il maggior numero di velivoli senza pilota distrutti, 32, è stato intercettato nelle regioni di Rostov (16) e Bryansk (16).

Almeno cinque i morti nelle ultime 24 ore e decine i feriti in Ucraina dopo una notte di attacchi russi. I bombardamenti continuano: Odessa è sotto attacco dall’alba, con almeno 20 droni lanciati sulla città del Mar Nero. Infrastrutture civili sono state danneggiate, ha riferito l’amministrazione distrettuale. Nella regione di Sumy le truppe russe hanno effettuato 70 attacchi su 32 insediamenti. Due uomini sono rimasti uccisi e quattro sono i feriti, riporta Ukrinform citando l’amministrazione militare regionale di Sumy.

Negli ultimi scontri, due persone sono state uccise e altre 12, tra cui quattro bambini, sono rimaste ferite questa mattina in un attacco aereo russo che ha colpito il distretto di Zaporizhzhia, nell’omonima regione sud-orientale ucraina: lo ha reso noto su Telegram il capo dell’Amministrazione militare regionale, Ivan Fedorov, come riportano i media locali. Nel Donetsk, una persona è morta nella cittadina di Pokrovsk e sette sono rimaste ferite, ha comunicato su Facebook il capo dell’amministrazione statale regionale, Vadym Filashkin. Massicci i raid anche nella regione di Kherson dove le truppe russe hanno colpito 41 insediamenti utilizzando droni, artiglieria e aerei. Otto i feriti. Bombardamenti hanno provocato pesanti danni anche nel distretto di Nikopol, nella regione di Dnipro.