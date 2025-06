Negoziati di pace tra Congo e Ruanda: i rappresentanti a Washington per la firma

Arriva su Truth l’annuncio di Donald Trump che svela la presenzaormai prossima a Washington, per la firma dei negoziati di pace,dei rappresentanti del Ruanda e del Congo, per porre fine a degli scontri che stanno mortificando le coscienze collettive. È un giorno speciale per l’intera Africa o, come afferma il presidente americano, per il mondo intero, orgoglioso della sua veste da paciere che ha tanto vantato in campagna elettorale. Questo potrebbe essere allora il primo concreto tassello nella strategia della pace di Donald Trump, a discapito delle dinamiche medio orientali e quel gioco di forza che lo stesso porta avanti con l’Iran.

Diversi i punti su cui si è trovata una convergenza, da questioni quali il disarmo all’l’integrazione dei gruppi armati non statali, passando per il ritorno dei rifugiati e degli sfollati interni nella RDC orientale. Facciamo a questo punto un passo indietro per afferrare le intricate dinamiche che si dipanano tra i due stati africani. Le tensioni tra la Repubblica Democratica del Congo e il Ruanda non sono nate ieri. Affondano le radici nel dramma del genocidio del 1994 in Ruanda, quando centinaia di migliaia di hutu, tra cui miliziani responsabili delle stragi, si rifugiarono nell’est del Congo. Da allora, la regione è diventata un campo minato politico ed etnico, dove gruppi armati, odi antichi e nuovi interessi si sovrappongono senza tregua.



Uno degli attori principali di questa instabilità è il gruppo ribelle M23, che rivendica di difendere i diritti dei tutsi congolesi, ma che secondo Kinshasa riceve sostegno militare diretto dal Ruanda. Kigali, dal canto suo, accusa il Congo di tollerare la presenza delle FDLR, milizia hutu implicata nel genocidio ruandese. Uno scambio velenoso di accuse che ha reso il confine orientale un fronte permanente.Motivi economici ballano il valzer con moventi identitari, in cui la caccia ai minerali cd. “critici” si lega a rivendicazioni comunitarie, come quella dei tutsi, a torto o ragione stranieri in casa propria.



Eppure, negli ultimi mesi, uno spiraglio di dialogo è emerso. A marzo, a Doha, i presidenti Félix Tshisekedi e Paul Kagame si sono incontrati dopo anni di gelo diplomatico. Poi, sotto la mediazione americana e del Qatar, si è arrivati a un primo accordo a Washington, con impegni reciproci: cessate il fuoco, ritiro delle truppe ruandesi, disarmo delle milizie e istituzione di un meccanismo di monitoraggio condiviso.



A fronte dell’intesa raggiunta, i dubbi restano. Le promesse fatte in passato sono spesso state tradite sul campo. Il Congo ha ancora un apparato statale debole, e il Ruanda continua a giocare un ruolo ambiguo tra sicurezza e influenza economica, soprattutto nelle ricchissime aree minerarie del Kivu.

Tuttavia, non si può ignorare la portata simbolica di questo processo. In una regione dove le armi hanno parlato troppo a lungo, anche un documento provvisorio può segnare una svolta. Forse, più che un traguardo, questa intesa è un test: sulla volontà politica, sulla tenuta delle alleanze regionali, e sulla capacità di anteporre il futuro di milioni di civili agli interessi immediati. Perché in fin dei conti, la pace non è un gesto, ma una scelta quotidiana. E chi ha vissuto troppo a lungo sotto il rumore delle bombe lo sa fin troppo bene.