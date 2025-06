Ballymena in fiamme: notte di tensione in Irlanda del Nord

Basta una scintilla, e la rabbia divampa. Un crimine, un sospettato straniero, e la piazza esplode. È uno schema che si ripete ormai da qualche anno nelle isole britanniche, dove tensioni sociali e identitarie si nascondono sotto la superficie. A novembre 2023 fu Dublino a bruciare, dopo l’accoltellamento di tre bambini da parte di un uomo algerino. Qualche mese più tardi, fu la volta di diverse città inglesi, a seguito dell’uccisione di tre bambine, attribuita a un giovane di origine ruandese. Ora la violenza si riaccende, e l’epicentro è l’Irlanda del Nord.

Cosa è successo?

Stanotte, a Ballymena, la rabbia ha preso fuoco. Nel quartiere di Clonavon Terrace, in questa tranquilla cittadina nordirlandese a un’ora da Belfast, una furia improvvisa e organizzata ha acceso la notte. Gruppi di giovani con il volto coperto hanno assaltato le strade, lanciando sassi, bottiglie e mattoni contro finestre e abitazioni, sfondando porte e incendiando auto. Le immagini, circolate rapidamente sui social, documentano una notte di violenza diffusa, che con il passare delle ore ha assunto contorni sempre più legati a tensioni etniche.

Da cosa nascono questi scontri?

I disordini sono esplosi proprio nella zona in cui, sabato 7 giugno, si sarebbe consumato un tentato stupro ai danni di un’adolescente irlandese. Per l’aggressione sono stati fermati due ragazzi di 14 anni, entrambi di origine romena. Comparsi nei giorni scorsi davanti al tribunale di Coleraine, hanno negato ogni accusa, ma il giudice ha deciso di non concedere loro la libertà su cauzione. Le indagini sono ancora in corso e una nuova udienza, davanti alla sezione minorile del Ballymena Magistrates Court, è stata fissata per l’inizio di luglio.

Come si è arrivati allo scontro?

Probabilmente, non si pensava agli scontri quando, poche ore dopo l’udienza in tribunale, una marcia pacifica ha preso il via per esprimere solidarietà alla famiglia della giovane vittima. Con il calare della sera, tuttavia, quella manifestazione è degenerata in un’ondata di violenza incontrollata. Centinaia di persone si sono scagliare contro le abitazioni di immigrati, mentre gruppi di giovani provenienti da altre zone si sono uniti alla protesta, trasformandola in un vero e proprio scontro. Le autorità riferiscono di circa quindici agenti rimasti feriti o contusi e di diversi arresti. La polizia locale ha definito gli eventi come il risultato di una manipolazione dello sdegno collettivo, guidata da agitatori mossi da quello che hanno descritto come «teppismo razzista puro e semplice».

Questi eventi non sono solo l’espressione di una rabbia isolata, ma il sintomo di tensioni sociali profonde e mai risolte. La sfida sarà trovare un equilibrio capace di contenere l’esasperazione senza alimentare ulteriori divisioni.