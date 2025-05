Ballottaggio per le elezioni presidenziali in Romania: Simion sfida Dan, in gioco il futuro del Paese

Le elezioni presidenziali in Romania sono entrate nel vivo, con il 18 maggio fissato come data per il tanto atteso ballottaggio tra i due candidati più votati al primo turno. Trattasi di un’elezione che ha gli occhi del mondo addosso, in primis perché questa segnerà la direzione politica del Paese e il suo posizionamento sull’asse internazionale, in secundis per via dell’annullamento delle precedenti elezioni che ha gettato la Romania in una delle sue peggiori crisi politiche, creando un clima elettorale teso e destando in tutti i democratici degni di tale definizione una maggiore attenzione verso quei Paesi – sempre di più – dove l’establishment sembra decidere al posto degli elettori.

Il primo turno di queste nuove elezioni presidenziali che si sono tenute lo scorso 4 maggio ha visto prevalere il leader del partito di destra Alleanza per l’Unione dei Rumeni (AUR), George Simion, che ha sfiorato di un nonnulla il 41% dei consensi. Simion, noto per la sua retorica euro-scettica e per le sue posizioni dure sul fenomeno migratorio, ha battuto di gran lunga gli altri candidati, tra cui il centrista indipendente Nicușor Dan, sindaco di Bucarest, che ha ottenuto il 20,9% e cercherà un’eroica rimonta proprio nel turno di ballottaggio che si svolgerà domenica prossima.

La situazione attuale, intrisa di complessità, desta così tanto interesse per via degli eventi che hanno preceduto queste elezioni: l’anno scorso infatti la Corte Suprema romena ha annullato il primo turno delle presidenziali in cui il candidato Călin Georgescu era risultato vincitore, a causa di presunti brogli elettorali e di interferenze russe; questo episodio ha fatto crollare la fiducia nelle istituzioni politiche e ha alimentato il malcontento popolare, che sembra aver diviso la sua voce tra l’astensionismo disilluso, primo partito con l’adesione di circa il 50% degli elettori, e la figura di Simion. Attenzione però a credere che l’ampio divario del primo turno preannunci una vittoria scontata del leader di AUR, poiché non sarebbe la prima volta che il perverso meccanismo del ballottaggio punisce una destra a dir poco polarizzante

La Corte Costituzionale ha recentemente convalidato i risultati di questo primo turno, respingendo il ricorso presentato dal candidato Sebastian Popescu del partito Nuova Romania, con cui si chiedeva l’annullamento del voto sostenendo che i due candidati arrivati al ballottaggio avessero beneficiato di un trattamento privilegiato sui social media, richiamando alla memoria proprio il caso Georgescu del 2024 e gli annessi fantasmi degli ultimi mesi.

Il prossimo 18 maggio allora il Paese si troverà di fronte a una sfida decisiva: da una parte un candidato nazionalista che ha costruito la sua campagna sulla critica all’Unione Europea e sul rifiuto degli aiuti militari all’Ucraina, dall’altra un moderato filo-europeo che punta a un rinnovamento del sistema e a una stretta collaborazione con Bruxelles. La partita non è solo politica, ma anche ideologica. Simion ha dichiarato con orgoglio che la sua vittoria rappresenta “la vittoria della dignità rumena”, evocando un ritorno a una Romania sovrana, lontana dall’influenza europea e atlantista. Dan invece ha promesso di lottare per una Romania “onesta”, orientata verso una maggiore integrazione europea e pronta a riformare un sistema politico troppo influenzato da lobby e interessi esterni.

Dunque le elezioni presidenziali in Romania sono destinate a far emergere uno spartiacque profondo tra due visioni diametralmente opposte: la destra di George Simion – che ha dichiarato come manifesto programmatico per gli Europei, forse in una ruffiana opera di convincimento, di non voler fare nulla che non faccia anche Giorgia Meloni, con la quale c’era già stata intesa quando il 38enne romeno era salito sul palco di Atreju nel 2023 – o il riformismo di Nicușor Dan.

Il risultato del ballottaggio non solo definirà il prossimo presidente, bensì indirizzerà anche il futuro geopolitico della Romania, da sempre cerniera tra Est e Ovest, proprio in questa fase in cui il mondo sembra tornarsi a dividere nei due blocchi.