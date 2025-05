Trump e il viaggio nel golfo: il programma

Questa mattina, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è atterrato a Riad dando il via al suo primo viaggio istituzionale del secondo mandato. L’Arabia Saudita sarà solo la prima tappa di un tour diplomatico che nei prossimi tre giorni lo porterà anche in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti. All’orizzonte, una sfida cruciale per il tycoon, che dovrà affrontare delicate questioni geopolitiche in un momento di crescente instabilità nel Medio Oriente.

A Riad per rilanciare i rapporti economici con il Golfo

La geopolitica avrà certamente un ruolo nei colloqui con i diversi leader regionali, ma il cuore del viaggio di Donald Trump è senza dubbio di natura economica. È sull’economia, infatti, che ruota l’intera missione del presidente, atterrato questa mattina a Riad per la prima tappa del suo tour mediorientale. Ad accoglierlo è stato il principe ereditario Mohammed bin Salman, figura chiave nel processo di trasformazione del regno. Il leader saudita vede negli Stati Uniti un partner strategico per attirare investimenti, avviare nuove collaborazioni industriali e rafforzare il ruolo economico dell’Arabia Saudita sulla scena internazionale.

Il programma del primo giorno

Dopo una calorosa accoglienza Trump si è recato alla corte reale per una cerimonia ufficiale e un incontro bilaterale con il leader saudita. Al centro del colloquio, temi di grande rilevanza geopolitica come la crisi in corso a Gaza e il delicato dossier sul nucleare iraniano.

Successivamente, Trump si è spostato, accompagnato da Elon Musk, al Saudi-U.S. Investment Forum, un evento dedicato al rafforzamento delle relazioni economiche tra Washington e Riad. L’appuntamento ha visto la partecipazione di figure di spicco della Silicon Valley e di Wall Street. Tra queste il fondatore di Meta Mark Zuckerberg e il CEO di Nvidia e figura centrale dell’intelligenza artificiale Sam Altman.

Secondo il programma ufficiale, la giornata si concluderà con una cena di Stato insieme ai rappresentanti del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG). Si riuniranno quindi i rappresentanti di Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Un’occasione simbolica, ma anche concreta, per riaffermare il ruolo degli Stati Uniti come partner strategico nella regione.

Nei prossimi giorni

L’Arabia Saudita è solo la prima tappa del tour del presidente Trump nel Golfo Persico. In agenda, infatti, anche le visite alle capitali di Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Il filo conduttore dell’intero viaggio sarà chiaro: la costruzione di un blocco compatto di Paesi arabi pronti a sostenere un cessate il fuoco strutturato, accompagnato da incentivi economici e da un piano di investimenti infrastrutturali nelle aree più colpite dal conflitto. L’obiettivo di Trump è superare definitivamente la logica delle tregue temporanee, puntando su una strategia a lungo termine capace di garantire stabilità e ricostruzione.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

“The Donald” partirà domani alla volta di Doha, per poi raggiungere giovedì Abu Dhabi. Al centro degli incontri in programma nella capitale degli Emirati ci sarà il delicato tema delle forniture militari. Sono attesi, poi, importanti annunci sul fronte economico. Washington e Abu Dhabi firmeranno una nuova serie di accordi finanziari in settori strategici, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale e consolidare la presenza americana nei mercati chiave del Golfo.

Il viaggio ufficiale di Donald Trump nel Golfo Persico è quindi un momento chiave per rafforzare i legami con i Paesi della regione. Tra diplomazia economica e sicurezza internazionale, il presidente punta a rilanciare il ruolo americano come attore centrale negli equilibri mediorientali, promuovendo stabilità attraverso investimenti, cooperazione e un rinnovato impegno politico.