“Male sconfitto da mano di Dio”: il post che sta facendo discutere.

La notizia della morte di Papa Francesco ha certamente scatenato un’enorme reazione da parte degli utenti online. Milioni e milioni sono stati i contenuti e le interazioni che in poche ore sono apparsi sul web. Tuttavia, mentre da tutto il mondo arrivavano messaggi di cordoglio, uno tra tutti si è distinto e ha fatto parlare di sé. Stiamo parlando del post della deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene.

“Oggi ci sono stati grandi cambiamenti nelle leadership globali. Il male è stato sconfitto dalla mano di Dio.” Sono queste le parole con le quali si è espressa la Greene su X. Un messaggio criptico e carico di accuse che gli utenti hanno subito ricollegato alla morte del Papa, nonostante la deputata non abbia fornito alcuna spiegazione.

Il rapporto tra green e la chiesa cattolica

Che Greene, nonostante Cristiana, sia critica nei confronti della chiesa non è certo un mistero. In un post , sempre su X, nel 2022 aveva infatti espresso le sue posizioni contro la chiesa cattolica. Greene ha raccontato di essere stata cresciuta e sposata nella Chiesa cattolica, ma di averla abbandonata quando è diventata madre. “Mi sono resa conto che non potevo fidarmi della leadership della Chiesa per proteggere i miei figli dai pedofili, e che essa ospitava mostri anche tra le sue fila”, ha scritto all’epoca Greene.

Bergoglio e i repubblicani

Papa francesco in particolare ha fatto molto discutere, soprattutto tra le frange più conservatrici del clero e dei fedeli. I temi più dibattuti sicuramente l’immigrazione e l’apertura verso i diritti civili.

Nato a Buenos Aires nel 1936, Jorge Mario Bergoglio si è espresso più volte in modo critico nei confronti delle politiche migratorie dell’amministrazione Trump. Durante il primo mandato del presidente statunitense, Bergoglio ha condannato il progetto di costruzione di un muro al confine tra Stati Uniti e Messico, definendolo “non cristiano”. La sua posizione ha suscitato la reazione di Donald Trump, che ha risposto accusando il Pontefice di essere “una persona molto politica”.

Probabilmente quindi la rappresentante repubblicana voleva dar voce a quel mondo di estrema destra in contrapposizione con Papa Francesco in vita, ma la sua affermazione dopo la morte del pontefice ha fatto molto discutere e ha generato un’ondata di critiche sotto il suo post, anche tra i repubblicani.