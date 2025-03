I liberali hanno scelto: sarà Mark Carney, ex governatore della banca centrale canadese, a guidare il paese nei prossimi mesi. Di fronte a lui una sfida non facile: fare i conti con un economia stagnante e risollevare le sorti del partito liberale. Fino allo scorso dicembre il partito liberale, guidato da Justin Trudeau, sembrava ormai spacciato, tanto che i sondaggi lo vedevano a quasi 20 punti percentuali dal suo principale avversario, ossia il partito conservatore del Canada (CPC).

Tuttavia, con le dimissioni di Trudeau e l’elezione del 47º presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il partito liberale sembra aver riacquistato consensi, tanto da potersela giocare alle prossime elezioni fissate, per ora, per il prossimo ottobre. Se la data rimarrà questa non possiamo saperlo. Il neoeletto leader del partito liberale potrebbe ancora scegliere di anticiparle, ma per ora sarà lui a guidare il paese nord-americano nei prossimi mesi.

Chi è Mark Carney, il nuovo leader del partito liberale canadese?

Mark Carney, eletto alle primarie con lʼ85% dei voti, sembra aver le doti giuste per guidare il Canada in questo momento di instabilità economica. Classe 1965, ha conseguito una laurea in economia ad Harvard, un master e un dottorato allʼUniversità di Oxford, per poi esser nominato, dopo 13 anni di esperienza alla

Goldman Sachs, governatore della Bank of Canada, la banca centrale del Paese, responsabile della politica monetaria.

Carney difende i dazi di ritorsione contro gli Stati Uniti, adottando una politica di “dollaro per dollaro”. Inoltre ha paragonato Trump a Lord Voldemort, l’antagonista di Harry Potter. Il nuovo leader liberale ha annunciato l’intenzione di spostare il baricentro politico verso il centro e di affrontare con determinazione il confronto con gli Usa: «Stiamo vivendo la crisi più seria della nostra storia… ogni esperienza della mia vita mi ha preparato per questo momento». I liberali Canadesi scelgono Mark Corney per sostituire Trudeau.



Carney e la corsa contro il tempo. Nei prossimi giorni Carney dovrà prendere alla svelta decisioni determinanti per affrontare sia la crisi politica interna che quella esterna. Se riuscirà a gestire tali

sfide con abilità e lungimiranza avrà tutte le carte in regola per puntare ad una presidenza duratura.

Articolo a cura di Angelica Orfei