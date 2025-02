Repubblica Democratica del Congo. I ribelli prendono il controllo di Bukavu

Nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), un nuovo capitolo della lunga e sanguinosa guerra civile che affligge il paese da decenni è stato scritto con la presa di Bukavu da parte dei ribelli M23. La città, che conta circa 1,3 milioni di abitanti, si trova nella regione di Kivu Sud, al confine con il Ruanda. Questo sviluppo segna un momento cruciale nel conflitto che ha visto i ribelli estendere il loro controllo su importanti città orientali del paese, come Goma, che è stata conquistata dai M23 già alla fine di gennaio 2025. Sebbene gli scontri tra l’esercito congolese e i gruppi ribelli siano in corso da tempo, la caduta di Bukavu rappresenta un ulteriore rafforzamento di M23 e un segno di debolezza per il governo del presidente Felix Tshisekedi.

L’ascesa dei ribelli M23 e l’esercito congolese in ritirata

La rapida conquista di Bukavu da parte dei ribelli dell’M23 non è stata un evento isolato, ma l’epilogo di un lungo conflitto che ha visto l’esercito congolese ritirarsi quasi sempre di fronte all’avanzata dei gruppi armati. I ribelli, dopo aver preso il controllo di Goma, hanno esteso il loro dominio anche su altre città vicine, tra cui Minova e Sake. L’esercito congolese ha spesso ceduto senza combattere, ritirandosi di fronte alla superiorità numerica e strategica. La situazione è ulteriormente aggravata dalla mancanza di stabilità nel cessate il fuoco unilaterale dichiarato dall’M23 all’inizio di febbraio, che è stato violato solo due giorni dopo con l’attacco alla città di Nyabibwe. Il conflitto ha causato decine di migliaia di morti, feriti e sfollati. La zona di confine tra la Repubblica Democratica del Congo e il Ruanda, che da anni è teatro di scontri, è una delle più ricche di risorse minerarie. Il governo della RDC accusa apertamente il Ruanda di sostenere i ribelli per accaparrarsi queste risorse, una tesi confermata da numerosi servizi di intelligence, tra cui quelli delle Nazioni Unite e degli Stati Uniti. Il Ruanda, tuttavia, nega di fornire supporto ai ribelli.

Chi è M23?

L’M23, il cui nome deriva dalla data del 23 marzo 2009, è il gruppo ribelle che ha preso forma come erede del Congresso Nazionale per la Difesa del Popolo (CNDP), un movimento paramilitare attivo nelle province orientali della RDC tra il 2006 e il 2009. Il gruppo ha origine nella regione del Nord Kivu, dove le tensioni etniche tra Hutu e Tutsi sono storicamente radicate. Il 23 marzo 2009, infatti, fu firmato un accordo di pace tra il governo congolese e il CNDP. Tuttavia, l’accordo non fu rispettato in modo adeguato. Molti dei punti cruciali, come l’integrazione effettiva dei Tutsi nell’esercito e nell’amministrazione della RDC, non vennero realizzati. La frustrazione per il mancato adempimento di tali impegni portò, nel 2012, alla nascita dell’M23, che rivendicò il suo nome proprio in riferimento a quella data. Oggi, l’M23 è guidato principalmente da Tutsi congolesi e rivendica un ruolo di protettori dei Tutsi nella RDC. Non è un movimento esclusivamente etnico, ma le sue radici etniche sono indiscutibili: molti dei suoi membri provengono da famiglie Tutsi che hanno vissuto a lungo in Congo, e si percepiscono come vittime di un sistema che non li ha mai trattati come cittadini di pari dignità rispetto agli altri gruppi etnici del paese.

Le ragioni etniche alla base del conflitto

Le radici etniche del conflitto si intrecciano con la storia delle migrazioni forzate e dei genocidi che hanno scosso la regione dei Grandi Laghi. Il genocidio del 1994 in Ruanda, durante il quale gli Hutu massacrarono circa 800.000 Tutsi, è uno degli eventi più traumatici e significativi nella storia della regione. Dopo la fine del genocidio, molti Hutu si rifugiarono nella RDC, alimentando tensioni tra le comunità locali e i rifugiati. Il Ruanda, nel frattempo, è diventato uno stato a maggioranza Tutsi, ma non ha mai abbandonato l’interesse per la situazione nella RDC, dove molti dei suoi connazionali Tutsi vivevano in condizioni di emarginazione e discriminazione. Le tensioni tra Tutsi e Hutu sono alimentate anche dalle politiche coloniali, che hanno creato una divisione artificiale tra i due gruppi, favorendo i Tutsi per motivi geopolitici e economici. Questi legami etnici, uniti alla competizione per le risorse minerarie della RDC, hanno creato una situazione esplosiva che ha fatto sì che il Ruanda intervenisse nella politica congolese. Il sostegno del Ruanda all’M23 può essere interpretato come il tentativo di proteggere i suoi connazionali Tutsi, ma anche di ottenere un controllo economico e strategico sulla RDC.

La lotta per le risorse minerarie e il controllo economico

Oltre alle ragioni etniche, una delle motivazioni principali del conflitto è il controllo delle risorse minerarie della regione. La provincia del Nord Kivu, che comprende Goma e altre città strategiche, è ricca di minerali come il coltan, essenziale per la produzione di microchip di dispositivi elettronici. Il coltan è diventato una risorsa preziosa, e il controllo delle miniere ha portato enormi guadagni ai ribelli, che sfruttano il commercio illegale per finanziare le loro operazioni. I ribelli dell’M23 guadagnano circa 800.000 dollari al mese dal controllo delle miniere di coltan e dalle tasse imposte sulle merci in transito tra la RDC, il Ruanda e l’Uganda.

Il conflitto nella RDC ha anche implicazioni regionali e internazionali. Il Ruanda, pur negando il supporto diretto all’M23, è accusato di avere legami stretti con il gruppo ribelle, anche a causa di ragioni strategiche e di sicurezza. Il Ruanda, infatti, teme che i Tutsi congolesi siano minacciati dalla crescente instabilità nella RDC, e ha quindi ritenuto necessario intervenire in difesa dei propri connazionali. Tuttavia, la comunità internazionale è divisa su come affrontare il conflitto. La diplomazia internazionale ha cercato più volte di mediare la pace nella RDC, ma i negoziati sono sempre stati ostacolati dalla complessità delle relazioni etniche e dalla forte presenza di interessi economici.