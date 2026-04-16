Bessent pone fine (o almeno per ora) alle sanzioni per il petrolio russo e iraniano
Maria Cilli
- Esteri

Bessent pone fine (o almeno per ora) alle sanzioni per il petrolio russo e iraniano

Bessent pone fine (o almeno per ora) alle sanzioni per il petrolio russo e iraniano

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Esteri - 16 Aprile 2026

di Maria Cilli

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