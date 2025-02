Libano. Nuovo governo dopo due anni

Il Libano, un paese segnato da una lunga instabilità politica ed economica, ha recentemente intrapreso un passo significativo con la nomina di Nawaf Salam come nuovo primo ministro. Questa nomina è arrivata dopo un lungo periodo di oltre due anni in cui il paese è stato governato da un esecutivo provvisorio, incapace di formare un governo stabile. Il sistema politico libanese, che assegna cariche pubbliche in base alla confessione religiosa, ha reso il processo di formazione del governo estremamente complicato, con continui impasse tra le diverse fazioni politiche e confessionali.

Il nuovo governo libanese, formato dal primo ministro Salam, si distingue per la sua composizione equilibrata, con 24 ministri equamente divisi tra cristiani e musulmani. Nonostante la complessità del sistema politico del paese, la nomina di Salam e la formazione del suo governo sono stati interpretati come un segno che il potere di Hezbollah, il potente gruppo politico e militare sciita, sta declinando. Negli ultimi mesi, infatti, Hezbollah ha visto un indebolimento della sua influenza, dovuto principalmente alla guerra con Israele e alla fine del regime di Bashar al-Assad in Siria, uno dei suoi principali alleati. Il supporto di Hezbollah per il precedente primo ministro Najib Mikati non è stato sufficiente a fermare l’ascesa di Salam, che ha ora il compito di guidare il paese verso la stabilità.

Salam, un diplomatico di lunga carriera e già presidente della Corte internazionale di giustizia, ha assunto l’incarico di primo ministro in un contesto di crescente tensione politica e sicurezza. La sua nomina arriva proprio mentre il Libano sta affrontando l’aggravarsi delle violenze lungo il confine meridionale, in particolare a causa delle tensioni con Israele. Nonostante la fine degli scontri tra Hezbollah e Israele, grazie a un cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, la situazione rimane precaria, e ci sono timori di una nuova invasione israeliana. Il Libano, però, si trova anche alle prese con una crisi economica senza precedenti, con la disintegrazione del sistema bancario e il crollo dei servizi pubblici, compreso il settore elettrico. Salam ha promesso riforme economiche e giuridiche per cercare di portare stabilità al paese.

In questo contesto, il compito di Nawaf Salam diventa arduo: non solo deve cercare di risollevare l’economia, ma anche stabilizzare un sistema politico che, come accennato, è intrinsecamente complesso e fragile. La sua promessa di riformare il sistema giudiziario e le strutture economiche è fondamentale per recuperare la fiducia dei cittadini libanesi e degli investitori internazionali, ma la strada è lunga e piena di ostacoli. Nonostante Hezbollah non abbia appoggiato formalmente Salam come primo ministro, il gruppo sciita ha comunque avviato dei negoziati per ottenere seggi nel governo, come prevede il sistema di condivisione del potere libanese. La politica del paese sembra orientarsi verso una distensione con i gruppi politici meno vicini all’Iran, e ci sono segnali di un avvicinamento tra Beirut e alcuni paesi del Golfo, come l’Arabia Saudita, che hanno visto con preoccupazione l’espansione del potere di Hezbollah negli ultimi anni.

In questo scenario, il governo Salam potrebbe rappresentare una fase di transizione verso una maggiore stabilità politica e un allontanamento dai vecchi equilibri che avevano dominato la scena libanese per decenni. Sebbene i problemi restino enormi, la formazione di un esecutivo a pieno titolo potrebbe aprire la strada a un processo di riforma che, se portato avanti con determinazione, potrebbe risollevare il Libano dalle sue difficoltà. La stabilità del paese dipenderà molto dalla capacità del governo di navigare attraverso le difficili acque delle alleanze confessionali e di gestire le crescenti minacce esterne, in particolare quelle derivanti dalle tensioni con Israele e dal crescente isolamento di Hezbollah.