Amministrazione Trump, attacchi contro i migranti

La segretaria agli Interni degli Stati Uniti, Kristi Noem, ha rivendicato sui social una serie di operazioni di polizia mirate contro gli immigrati irregolari, parte di una campagna di espulsioni voluta dalla nuova amministrazione Trump. Le operazioni, che si sono intensificate in tutto il paese, sono diventate un tema centrale nella politica migratoria dell’amministrazione, con blitz a tappeto in città come New York, ma anche in Stati come California, Texas e Georgia. La segretaria ha documentato e elogiato gli arresti effettuati dai funzionari dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE), in particolare quelli che hanno portato all’arresto di individui accusati di crimini gravi. Il caso di un criminale straniero arrestato nel Bronx, accusato di rapimento e aggressione, è stato uno dei tanti esempi citati nelle comunicazioni ufficiali.

Le operazioni di polizia in corso stanno causando un forte dibattito negli Stati Uniti. Sebbene il governo giustifichi gli arresti come misure necessarie per eliminare criminali dalle strade, i critici evidenziano che molti degli arrestati non sono colpevoli di crimini violenti, ma solo della violazione delle leggi sull’immigrazione. Secondo quanto riportato da NBC News, 1.179 persone sono state arrestate in un solo giorno, ma solo circa la metà di esse sono state accusate di crimini gravi. Il resto dei migranti è stato arrestato principalmente per aver attraversato illegalmente il confine. In questo contesto, Trump ha giustificato duramente il trattamento dei migranti, definendoli “assassini” e “signori della droga”.

L’intensificazione dei controlli anti-irregolari, che ha visto il coinvolgimento di diverse agenzie governative, è stata accompagnata da una forte componente mediatica. La segretaria Noem ha documentato il lavoro degli agenti sui social, utilizzando video e post che enfatizzano l’efficacia delle operazioni. Secondo fonti interne, gli agenti sono stati istruiti a indossare abiti particolari per massimizzare l’impatto visivo delle operazioni. Oltre alla visibilità degli arresti, alcuni funzionari hanno anche rivelato che il governo statunitense sta negoziando con El Salvador un accordo che consentirebbe di deportare nel paese latinoamericano anche i migranti provenienti da altri Paesi, inclusi esponenti di bande criminali, come i membri del “Tren de Aragua”.

L’accordo con El Salvador, se dovesse andare in porto, potrebbe segnare un cambio importante nella gestione delle espulsioni. L’obiettivo principale di questa negoziazione sarebbe quello di deportare cittadini venezuelani e altri migranti, cercando di aggirare le difficoltà politiche legate al rimpatrio verso il Venezuela. Un altro punto critico è la volontà di Trump di dichiarare il “Tren de Aragua” come organizzazione terroristica, dando così una nuova dimensione alla lotta contro le bande criminali che, secondo la sua amministrazione, minacciano la sicurezza degli Stati Uniti.

In un contesto di crescente tensione, l’amministrazione Trump ha anche preso una decisione significativa sul piano economico internazionale, ritirandosi dall’accordo sulla Global Minimum Tax, una proposta che avrebbe imposto una tassa minima globale sulle multinazionali. La mossa ha scatenato forti reazioni, in particolare da parte dell’Unione Europea. Trump ha giustificato la sua decisione dicendo che la tassa avrebbe danneggiato le aziende americane, aumentando i costi operativi e mettendo a rischio la competitività globale degli Stati Uniti. Le conseguenze della sua decisione potrebbero essere significative, poiché questa misura potrebbe provocare una “guerra fiscale” tra i Paesi, dove ogni nazione cerca di abbassare le tasse per attrarre multinazionali. L’uscita degli Stati Uniti da questo accordo potrebbe indebolire gli sforzi per una maggiore armonizzazione fiscale globale, rallentando ulteriormente le riforme fiscali internazionali e aumentando le disuguaglianze tra le economie mondiali. In particolare, l’Unione Europea potrebbe reagire con misure protezionistiche, rischiando di acuire le tensioni economiche a livello globale.