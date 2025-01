Dimissioni di Justin Trudeau: quale futuro per il Canada?

Il Primo Ministro del Canada, Justin Trudeau, ha annunciato lo scorso 6 gennaio che avrebbe lasciato il suo incarico, che ricopriva dall’autunno del 2015. Per il Canada si apre un futuro tutto da costruire. Questa decisione è arrivata proprio quando l’ormai Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, moltiplica le provocazioni e le minacce economiche nei confronti del Paese.

Mentre il Canada, tradizionalmente alleato indefesso di Washington, deve affrontare pressioni senza precedenti, questo annuncio lo trascina in un periodo di incertezza, sia sul piano interno che internazionale. Cerchiamo di capire cosa abbia spinto Trudeau a prendere questa decisione e quale reale

impatto abbia avuto sul Canada la dichiarazione di Trump.

Eredità politica.

Dal suo arrivo al potere nel 2015, Justin Trudeau ha lasciato il segno nella politica canadese attraverso riforme ambiziose, ma anche per numerose controversie che hanno gettato un’ombra sull’aurea che si era creata ai suoi esordi. Eletto in area progressista, ha combattuto per la parità dei sessi, la diversità e la lotta

contro il cambiamento climatico. Il suo impegno nei confronti dei rifugiati siriani nel 2015 e le sue politiche a favore dell’immigrazione hanno contribuito a costruire un’immagine di apertura internazionale.

Tuttavia, queste ambizioni si sono dovute scontrare ben presto con sfide più grandi. La politica sull’immigrazione di Trudeau, ben accolta all’inizio, ha mostrato subito i suoi limiti. I tempi burocratici richiesti dalle domande di asilo politico si sono notevolmente allungati, creando tensioni nelle comunità locali. Inoltre, il suo governo non è riuscito a dare una risposta efficace alle difficoltà di integrazione dei nuovi arrivati, soprattutto in materia di impiego e alloggi, alimentando le critiche sulla mancanza di coordinamento e preparazione.

Economia e clima

Sul piano economico, Trudeau ha attuato una politica di bilancio espansionistica, aumentando gli investimenti pubblici per stimolare l’economia. Queste misure hanno permesso al Canada di mantenere una crescita stabile fino alla pandemia di Covid-19. Tuttavia, la gestione del debito pubblico, in forte crescita dal 2020, ha suscitato molte critiche, soprattutto da parte dei conservatori.

Riguardo al cambiamento climatico, Justin Trudeau ha adottato una politica contrastante. Da una parte, il suo governo ha introdotto una tassa sulle emissioni di carbonio, rendendo il Canada uno dei leader in campo climatico tra i Paesi del G7. Dall’altra, ha appoggiato progetti di controversi oleodotti, soprattutto il Trans Mountain, cosa che non è piaciuta all’elettorato progressista. Infine, il suo percorso è segnato da alcuni scandali etici, come il caso SNC-Lavalin (società del Quebec “amica” del Partito Liberale), e le tensioni crescenti con alcune province, soprattutto l’Albera e il Quebec. Conti fatti, la sua eredità politica oscilla tra modernità e compromessi, lasciando un Paese profondamente diviso.

Rapporti Ottawa-Washington

La rielezione di Donald Trump, annunciata nel novembre del 2024, ha senza alcun dubbio avuto un peso sulla decisione di Justin Trudeau di ritirarsi. Le relazioni tra Ottawa e Washington sotto la precedente Amministrazione Trump sono state particolarmente logoranti. Già nel suo primo mandato, Donald Trump ha imposto dazi doganali sull’acciaio e l’alluminio canadesi, trascinando i due Paesi in una inedita guerra

commerciale. Queste tensioni si sono attenuate sotto la Presidenza Biden, ma le prospettive riaccendono tutti i timori del Canada.

Le recenti esternazioni di Trump hanno scioccato l’opinione pubblica canadese. Invocando una potenziale “fusione” tra i due Paesi e definendo il Canada come “cinquantunesimo Stato”, Trump non ha solo messo in dubbio la sovranità canadese, ma umiliato il suo Primo Ministro, che ha definito come semplice “governatore”. La percezione di una risposta troppo timida di Justin Trudeau a queste forti provocazioni

ha ulteriormente alimentato le critiche nei suoi confronti.

Molti canadesi gli rimproverano di aver adottato un atteggiamento troppo conciliante nei confronti di un Presidente considerato aggressivo e sprezzante. Inoltre, l’opinione pubblica canadese, tradizionalmente favorevole alle relazioni cordiali con gli Stati Uniti, è sempre più dicotomica riguardo alle politiche di Donald Trump. La gestione di questa polarizzazione avrebbe complicato il compito di Justin Trudeau se

avesse scelto di ricandidarsi. La decisone di lasciare il suo incarico apre la strada a un rinnovamento politico che potrebbe ridefinire le priorità di Ottawa nei confronti

Il possibile futuro

La fine dell’era Trudeau segnerà sicuramente una grande svolta nella politica canadese. Il Partito Liberale, indebolito da un decennio al potere e dalle sue divisioni interne, deve far fronte a una opposizione conservatrice rafforzata. Sotto la guida di Pierre Poilievre, i conservatori hanno adottato una linea populista, denunciando le politiche progressiste di Justin Trudeau e promettendo una rigorosa

gestione dell’economia. Parallelamente, il Nuovo Partito Democratico (NPD), a sinistra, potrebbe avere un ruolo chiave, soprattutto capitalizzando le delusioni degli elettori progressisti che hanno fino ad oggi votato per il Partito Liberale.

Le attuali dinamiche politiche suggeriscono una crescente polarizzazione tra una destra conservatrice e una sinistra frammentata, che renderebbe le alleanze parlamentari piuttosto complicate. Su piano regionale, il Quebec potrebbe essere un elemento fondamentale. Con la crescita del Blocco quebecchese, il tema dell’autonomia provinciale guadagna terreno, portando alla luce il disaccordo con Ottawa.

L’Alberta e il Saskatchewan, ricchi in risorse energetiche, continuano a reclamare maggiori riconoscimenti in campo economico e politico. Sul piano geopolitico, la rielezione di Donald Trump alimenta le preoccupazioni per il futuro.

Le provocazioni verbali nei confronti del Canada si accompagnano ad una politica commerciale aggressiva. Ma, al di là di queste tensioni immediate, si pone una questione più ampia: l’atteggiamento

degli Stati Uniti potrebbe, con il tempo, diventare una minaccia esistenziale? Il Canada, ricco in risorse naturali strategiche, potrebbe confrontarsi a pressioni crescenti da parte del suo potente vicino.

Questo timore, ancora latente, comincia a radicarsi in alcuni ambienti politici canadesi. Di fronte a queste sfide, il Canada del dopo Trudeau dovrà farsi strada in un complesso contesto geopolitico. Se la sua decisione apre un periodo di incertezze, offre anche una grande opportunità per ridefinire il ruolo del Canada sulla scena internazionale e rafforzare la sua sovranità nei confronti di vicini talvolta imprevedibili.