Cuba è ufficialmente membro dei BRICS

A partire dal 1º gennaio 2025, Cuba e Bolivia hanno acquisito ufficialmente lo status di paesi associati ai BRICS, unendosi a una piattaforma che mira a promuovere un ordine mondiale più equo e a rafforzare la cooperazione tra le economie emergenti. Cuba aveva formalmente richiesto l’adesione ai BRICS come “Paese Partner” nell’ottobre 2024, attraverso una lettera indirizzata al Presidente russo Vladimir Putin, allora presidente di turno del gruppo. Il governo cubano ha espresso l’intenzione di unirsi a questa alleanza, riconoscendo il ruolo chiave dei BRICS nella geopolitica globale e come speranza per i paesi del Sud.

I BRICS sono un gruppo di economie emergenti composto da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Fondato nel 2009, il gruppo mira a promuovere la cooperazione economica, politica e culturale tra i suoi membri, rappresentando una significativa porzione della popolazione e del PIL mondiale. Negli ultimi anni, i BRICS hanno attratto l’interesse di diversi paesi desiderosi di unirsi al blocco per beneficiare delle opportunità economiche e politiche offerte.

L’adesione di Cuba ai BRICS rappresenta un’opportunità per l’isola caraibica di diversificare le proprie alleanze economiche e politiche, riducendo la dipendenza dalle tradizionali potenze occidentali. Tuttavia, l’ingresso nel gruppo potrebbe comportare la necessità di attuare riforme interne per allinearsi agli standard economici e politici dei membri del blocco, affrontando sfide legate alla modernizzazione dell’economia e al miglioramento delle relazioni internazionali.

In conclusione, l’ingresso di Cuba nei BRICS come paese associato segna un passo significativo nella politica estera cubana, offrendo nuove opportunità di sviluppo e cooperazione. Tuttavia, il successo di questa adesione dipenderà dalla capacità del governo cubano di implementare le riforme necessarie per integrarsi efficacemente nel gruppo e trarre pieno vantaggio dalle potenzialità offerte da questa alleanza strategica.

L’adesione di Cuba ai BRICS potrebbe rappresentare una sfida significativa per l’efficacia dell’embargo statunitense, in vigore da oltre sessant’anni. Grazie alla cooperazione economica e politica all’interno del blocco, l’isola potrebbe accedere a nuove fonti di finanziamento, investimenti e mercati, riducendo la dipendenza dal commercio con l’Occidente. Tuttavia, l’embargo statunitense resta un ostacolo formidabile: le sanzioni finanziarie e commerciali applicate dagli Stati Uniti hanno spesso un effetto extraterritoriale, scoraggiando le imprese di paesi terzi dal fare affari con Cuba. Nonostante ciò, l’eventuale integrazione economica nei BRICS potrebbe fornire a Cuba strumenti per aggirare alcune restrizioni, attraverso scambi diretti in valute alternative al dollaro, un aspetto che potrebbe ridurre l’influenza del sistema finanziario statunitense e colpire l’egemonia del dollaro nei commerci globali.