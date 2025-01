Le relazioni tra Cina e Libia hanno assunto una dimensione strategica, con Pechino impegnata a consolidare la propria influenza nel Mediterraneo e ad assicurarsi l’accesso alle risorse energetiche libiche. Un aspetto significativo di questa dinamica è emerso attraverso un’inchiesta che ha rivelato come, tra il 2018 e il 2021, la Cina abbia fornito droni militari al generale Khalifa Haftar, leader dell’Esercito Nazionale Libico (LNA). Questa operazione, condotta in violazione dell’embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite, prevedeva la consegna di 92 droni camuffati da aiuti per la pandemia di COVID-19, utilizzando società di facciata registrate nel Regno Unito, in Egitto e in Tunisia.

L’obiettivo di Pechino era accelerare la vittoria di Haftar nel conflitto libico, garantendosi così un ruolo privilegiato nella futura ricostruzione del paese e nell’acquisto di petrolio a prezzi vantaggiosi. Questa strategia evidenzia un approccio pragmatico da parte della Cina, che, nonostante le dichiarazioni di principio basate su armonia e sviluppo condiviso, persegue interessi diretti attraverso azioni che spesso contraddicono le sue narrative ufficiali.

Un episodio correlato si è verificato nel luglio 2024, quando nel porto italiano di Gioia Tauro sono stati sequestrati due droni militari cinesi destinati a Bengasi, nascosti tra componenti per turbine eoliche. Questo incidente sottolinea la complessità e la portata delle operazioni cinesi in Libia, nonché la necessità di una vigilanza internazionale più attenta per monitorare e contrastare tali attività.

La presenza cinese in Libia solleva interrogativi sulla coerenza tra le dichiarazioni di Pechino, che si propone come promotrice di stabilità e sviluppo globale, e le sue azioni sul campo, che sembrano guidate da un’agenda pragmatica focalizzata su interessi economici e geopolitici. Questa discrepanza mette in discussione la reale natura delle iniziative cinesi e la loro compatibilità con gli obiettivi di pace e sicurezza internazionale.

Il caso libico, in particolare, evidenzia una dinamica in cui la Cina ha agito con una logica di vantaggio personale, sfruttando un contesto geopolitico complesso e lacerato per perseguire obiettivi specifici: consolidare la propria influenza nella regione mediterranea e garantirsi un accesso privilegiato alle risorse energetiche del Paese.