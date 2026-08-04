Il 98% delle stablecoin è in dollari. Possono 37 banche europee difendere l’euro?
David Marini
- Economia

Il 98% delle stablecoin è in dollari. Possono 37 banche europee difendere l’euro?

La competizione europea sulle stablecoin riguarda non solo le cripto-attività, ma anche i depositi, le infrastrutture di pagamento, la domanda di debito sovrano e il potere monetario.

Il 98% delle stablecoin è in dollari. Possono 37 banche europee difendere l’euro?

La competizione europea sulle stablecoin riguarda non solo le cripto-attività, ma anche i depositi, le infrastrutture di pagamento, la domanda di debito sovrano e il potere monetario.
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Economia - 4 Agosto 2026

di David Marini

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