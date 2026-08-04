Il 98% delle stablecoin è in dollari. Possono 37 banche europee difendere l’euro?

Alla fine di maggio 2026, la capitalizzazione di mercato globale delle stablecoin era pari a circa 320 miliardi di dollari. Secondo la Banca dei Regolamenti Internazionali, circa il 98% del valore delle stablecoin era denominato in dollari statunitensi.

L’Europa sta sviluppando una risposta istituzionale.

Qivalis, l’iniziativa con sede ad Amsterdam costituita da un consorzio bancario europeo, riunisce 37 istituzioni finanziarie di 15 Paesi. Tra i partecipanti figurano BNP Paribas, ING, UniCredit, BBVA, CaixaBank, ABN AMRO, Intesa Sanpaolo, Rabobank e altri importanti operatori bancari europei.

Il divario è significativo:

Circa il 98% del mercato è denominato in dollari.

Trentasette istituzioni finanziarie europee stanno sviluppando un’alternativa in euro conforme al quadro regolamentare europeo.

Tuttavia, la partecipazione istituzionale non assicura l’adozione da parte del mercato.



Un mercato da 320 miliardi di dollari ma non ancora un sistema di pagamento

I stablecoin sono token digitali progettati per mantenere un valore stabile, generalmente collegando ciascun token a una valuta sovrana e detenendo attività di riserva a copertura.

Le stablecoin sono spesso presentate come la nuova generazione dei pagamenti, ma i dati suggeriscono una valutazione più cauta.

La Banca dei Regolamenti Internazionali stima che nel 2025 il volume delle transazioni in stablecoin abbia raggiunto circa 28.000 miliardi di dollari. Una parte rilevante di tale attività, tuttavia, era riconducibile al trading di cripto-attività, ai trasferimenti tra wallet e alle operazioni di liquidità on-chain. L’impiego delle stablecoin nei pagamenti dell’economia reale è rimasto limitato rispetto ai sistemi di pagamento convenzionali.

Questa distinzione è fondamentale: le stablecoin sono rilevanti nei mercati degli asset digitali, ma non hanno sostituito i depositi bancari, le carte di pagamento o i sistemi di regolamento tradizionali.

La loro importanza strategica deriva dal fatto che uniscono denominazione valutaria, portafoglio di riserve e rete di distribuzione in un unico strumento digitale.

Questa architettura può determinare chi controlla le infrastrutture di pagamento, dove si trova la liquidità e quali attività vengono scelte come riserve.



Il vantaggio del dollaro è strutturale

Le stablecoin in dollari non si limitano a replicare il dollaro su una blockchain.

Quando un emittente riceve dollari e investe parte delle riserve in titoli di Stato statunitensi a breve termine, la domanda di dollari digitali privati può tradursi in domanda di Treasury bills.

Un working paper della Banca dei Regolamenti Internazionali, basato su dati aggiornati a marzo 2026, ha rilevato che un afflusso di 3,5 miliardi di dollari verso stablecoin garantite dal dollaro ha ridotto il rendimento dei Treasury bill a tre mesi di circa 0,71 punti base nell’immediato e fino a 4 punti base entro 10 giorni. Ciò non dimostra che le stablecoin determinino il costo di finanziamento degli Stati Uniti. Dimostra, però, che il collegamento è già misurabile lungo il breve tratto del mercato del debito sovrano.

Gli Stati Uniti hanno inoltre reso esplicita la dimensione valutaria.

Il GENIUS Act, promulgato nel luglio 2025, ha istituito un quadro regolamentare federale per le stablecoin di pagamento. La legge richiede una copertura integrale mediante attività liquide ammissibili e la pubblicazione mensile della composizione delle riserve. L’attuazione è ancora in corso, ma l’indirizzo di policy è chiaro: le stablecoin regolamentate in dollari vengono considerate sia un’infrastruttura di pagamento sia una potenziale fonte di domanda per il debito sovrano statunitense.

Questa è una forma di potere monetario digitale ottenuta senza l’emissione di una valuta digitale retail da parte della Federal Reserve.



L’Europa ha regolamentato per prima, ma la regolamentazione non ha creato scala

L’Unione europea si è mossa in anticipo con il regolamento sui mercati delle cripto-attività. Le disposizioni del MiCA relative agli asset-referenced token e agli e-money token sono applicabili da giugno 2024.

Il quadro ha introdotto requisiti su autorizzazione, riserve, rimborso, governance e informativa, ma non ha creato un mercato di grandi dimensioni per le stablecoin in euro.

Al 20 febbraio 2026, le tre principali stablecoin in euro presentavano una capitalizzazione complessiva di circa 450 milioni di euro, secondo la BCE. Il dato non rappresenta l’intero mercato delle stablecoin in euro, ma evidenzia la differenza di scala.

La principale lezione è che la chiarezza regolamentare è necessaria ma non sufficiente.Una rete monetaria efficace richiede liquidità, distribuzione, market maker, quotazione sulle piattaforme di scambio, accettazione da parte degli esercenti, interoperabilità e casi d’uso concreti. La scelta della denominazione da parte degli utenti dipende non solo dalla regolamentazione, ma anche dalla valuta in cui commercio, risparmio, garanzie e asset digitali sono già denominati.

Il dollaro beneficia di questi effetti di rete, che l’euro non riproduce automaticamente nelle infrastrutture on-chain.



Cosa cambiano 37 istituzioni – e cosa non cambiano

Qivalis rappresenta un cambiamento significativo nella risposta europea, poiché il consorzio riunisce banche con ampie basi di clientela, sistemi di compliance consolidati e accesso alla distribuzione corporate, retail e istituzionale.

Il progetto intende emettere una stablecoin denominata in euro, coperta a rapporto 1:1 e conforme al MiCA. Qivalis sta richiedendo alla De Nederlandsche Bank l’autorizzazione come istituto di moneta elettronica e prevede il lancio sul mercato nella seconda metà del 2026, subordinatamente all’approvazione regolamentare.

Il consorzio può potenzialmente offrire tre elementi che gli emittenti minori faticano a costruire:

– distribuzione in diversi mercati europei;

– fiducia istituzionale nei meccanismi di rimborso e nella compliance;

– Integrazione con i servizi bancari, di tesoreria e di pagamento.

Tuttavia, l’adesione al consorzio non garantisce l’adozione del prodotto.Stenere un prodotto senza che i clienti lo utilizzino. La prova decisiva non sarà il numero dei partecipanti al consorzio, ma l’ammontare delle emissioni in circolazione, la composizione delle transazioni, la liquidità disponibile per i rimborsi, l’integrazione con piattaforme di scambio e wallet, l’utilizzo corporate e la capacità di regolare asset tokenizzati su diverse piattaforme.

L’Europa potrebbe avere una solida coalizione di emittenti senza riuscire a costruire una rete monetaria significativa.

La questione dei depositi

Per le banche, le stablecoin non sono solo un nuovo prodotto di pagamento, ma possono anche modificare la composizione delle fonti di finanziamento. Famiglia o un’impresa acquista stablecoin utilizzando fondi depositati su un conto bancario; depositi retail granulari possono essere sostituiti da riserve detenute sotto forma di depositi, titoli di Stato o altre attività ammissibili.

Il denaro non esce necessariamente dal sistema bancario. In un caso, i depositi retail granulari vengono sostituiti da un deposito più grande e concentrato presso l’emittente della stablecoin. L’ammontare totale dei depositi può restare invariato, ma le caratteristiche di liquidità e di finanziamento possono peggiorare.

In un altro scenario, l’emittente utilizza i fondi per acquistare titoli di Stato. L’effetto si estende quindi dalla raccolta bancaria alla domanda di debito sovrano.

Per questo motivo, la composizione delle riserve è fondamentale. Una stablecoin garantita principalmente da depositi bancari ha un impatto di bilancio diverso rispetto a una garantita da debito pubblico a breve termine.

Per le banche private e i responsabili della tesoreria aziendale, le domande rilevanti non si limitano quindi alla stabilità del prezzo:

– Chi è l’emittente giuridico?

– Quali attività garantiscono il rimborso?

– Dove sono detenute le riserve?

– È possibile accedere alla liquidità ventiquattro ore su ventiquattro?

– Quali infrastrutture blockchain e wallet sono supportate?

– Come vengono applicati gli obblighi in materia di sanzioni, antiriciclaggio e monitoraggio delle transazioni?

– Il token può essere utilizzato per regolare titoli, garanzie o pagamenti commerciali transfrontalieri?

In sostanza, si tratta di valutazioni di tesoreria e rischio di controparte, non solo di questioni legate alle cripto-attività.

Tre architetture in competizione

L’Europa sta sviluppando tre forme distinte di moneta digitale, che non vanno considerate come sostituti perfetti.

Una stablecoin in euro sostenuta dalle banche

Una stablecoin in euro regolamentata dal MiCA potrebbe circolare sulle blockchain supportate, operare in modo continuativo e collegare la liquidità in euro ai mercati tokenizzati.

Il principale vantaggio è la possibilità di raggiungere un’ampia platea. Tuttavia, regolamentazione e sostegno bancario non garantiscono liquidità o accettazione. La credibilità dipenderà anche dalla composizione delle riserve, dai meccanismi di rimborso, dalla resilienza tecnica e dall’interoperabilità. Depositi tokenizzati delle banche commerciali

Un deposito tokenizzato resta una passività della banca commerciale emittente e può mantenere il sistema monetario a due livelli, aggiungendo programmabilità e regolamentazione on-chain.

Questa architettura è particolarmente adatta alle operazioni all’ingrosso, alla tesoreria aziendale e ai titoli tokenizzati. Tuttavia, i depositi emessi da banche diverse richiedono interoperabilità e un regolamento affidabile in moneta di banca centrale per circolare alla pari tra le istituzioni.

Il Progetto Agorá della Banca dei Regolamenti Internazionali ha già dimostrato un prototipo che combina depositi tokenizzati presso banche commerciali con riserve tokenizzate presso banche centrali. Nel luglio 2026, i test con valore reale hanno coinvolto 28 istituzioni finanziarie e banche centrali, con transazioni per un valore di circa 800.000 franchi svizzeri e 17 scenari controllati. Pur non costituendo ancora un’infrastruttura di mercato pienamente operativa, il progetto ha superato la fase puramente teorica. L’euro digitale

Un euro digitale costituirebbe una passività diretta della banca centrale e potrebbe preservare l’accesso alla moneta pubblica in un ambiente di pagamento sempre più digitale.

La BCE ha selezionato 36 prestatori di servizi di pagamento per un progetto pilota di 12 mesi, il cui avvio è previsto nella seconda metà del 2027. Un’eventuale prima emissione è prevista per il 2029, a condizione che sia adottata la legislazione europea necessaria. La decisione finale sull’emissione non è ancora stata presa.

L’euro digitale potrebbe fungere da àncora monetaria pubblica, ma è pensato principalmente come strumento di pagamento retail. Non copre tutti i casi d’uso all’ingrosso, transfrontalieri o dei mercati tokenizzati che possono essere serviti da stablecoin e depositi tokenizzati.



L’Europa potrebbe aver bisogno di tutte e tre ma non di tre sistemi scollegati.

L’approccio europeo più efficace potrebbe non prevedere che un solo strumento sostituisca gli altri.

L’euro digitale potrebbe preservare il ruolo della moneta pubblica. I depositi tokenizzati potrebbero sostenere il sistema bancario e il regolamento all’ingrosso. Una stablecoin regolamentata in euro potrebbe collegare la liquidità europea alle reti digitali aperte e ai casi d’uso transfrontalieri.

Il principale rischio strategico è la frammentazione: token bancari separati, registri distribuiti, wallet incompatibili e strumenti di pagamento non convertibili in modo efficiente e continuo alla pari.

La sfida per l’Europa non è solo emettere un nuovo asset digitale, ma garantire che le forme pubbliche e private di moneta in euro siano interoperabili, scalabili e giuridicamente rimborsabili.

Gli Stati Uniti dispongono già della valuta dominante, delle principali reti di stablecoin e di una strategia regolamentare concepita per rafforzarle entrambe.

L’Europa dispone di una regolamentazione, di un’iniziativa della banca centrale e di un consorzio bancario di 37 membri, ma non ha ancora dimostrato una domanda su scala significativa.

Nota dell’autore e perimetro informativo

David Marini — Senior Business Development Manager | Geoeconomics & International Finance | Author of “Il numero che non torna”

Nota metodologica — Le informazioni e i dati riportati si basano su fonti pubbliche e istituzionali disponibili al 3 agosto 2026. Il lancio previsto di Qivalis rimane subordinato all’autorizzazione regolamentare. L’articolo distingue i dati di mercato osservati dagli scenari relativi ai depositi, alla domanda di debito sovrano e alla sovranità monetaria. Il contenuto ha finalità esclusivamente analitiche e informative e non costituisce consulenza, raccomandazione, offerta o sollecitazione in materia di investimenti, né parere legale o finanziario.