Da private banking a capital markets: il valore industriale di Intermonte nel Gruppo Generali

L’acquisizione di Intermonte da parte di Banca Generali rappresenta un passaggio strategico. La banca privata, controllata al 50,2% da Assicurazioni Generali, amplia il proprio modello di business dalla gestione della ricchezza personale dell’imprenditore alla gestione finanziaria dell’impresa. Intermonte completa la filiera industriale: Generali protegge e investe il risparmio, Banca Generali lo amministra e valorizza, mentre Intermonte collega il capitale privato ai mercati finanziari e alla crescita aziendale.

Fondata nel 1995, Intermonte opera nei settori dell’investment banking, sales and trading, global markets, equity research e servizi digitali tramite Websim. Il suo valore risiede nella specializzazione sulle Mid e Small Cap italiane e nella capacità di trasformare le relazioni con investitori istituzionali, ricerca ed execution in operazioni di equity capital markets, M&A, debt capital markets, corporate broking e market making. Nel 2024 ha registrato 40 milioni di ricavi netti, in crescita del 23%, di cui 10,9 milioni dall’investment banking, e un utile netto adjusted di 7,1 milioni. Nello stesso anno ha prodotto oltre 600 report, organizzato più di 200 roadshow e circa 3.000 incontri con gli investitori.

L’integrazione è ormai giuridicamente definita. Intermonte Partners SIM è stata incorporata in Banca Generali dal 23 febbraio 2026, mentre Intermonte SIM continua a operare come società del gruppo bancario. Questa struttura preserva il marchio e le competenze, consentendo alla banca di esercitare un controllo diretto sulla piattaforma. L’obiettivo finanziario è valorizzare una base distributiva già esistente: secondo Banca Generali, i clienti controllano circa 4.400 imprese con ricavi superiori a 10 milioni di euro, per un valore complessivo stimato di 191 miliardi. Questo rappresenta un bacino naturale per passaggi generazionali, aperture di capitale, quotazioni, acquisizioni, emissioni obbligazionarie e riorganizzazioni patrimoniali. Producendo effetti misurabili. Nel primo semestre 2026 Intermonte ha generato 6,2 milioni di utile netto, in crescita del 93% su base annua, e 7,8 milioni di sinergie di ricavo. Banca Generali punta a 10-15 milioni di ricavi aggiuntivi già nel 2026 e a 40-50 milioni entro il 2030. Le attività di global markets e sales and trading di Intermonte hanno inoltre contribuito per 13,2 milioni al risultato della gestione finanziaria della banca, con un aumento dell’81,9%. Il valore dell’operazione non dipende quindi soltanto dal cross-selling, ma anche dall’ampliamento della catena dei margini: advisory fee, commissioni di collocamento, trading client-driven, market making, corporate broking e ricerca.

Per il Gruppo Generali, l’effetto strategico è più ampio. La relazione con l’imprenditore si estende oltre la polizza, il fondo o il mandato di gestione, includendo il capitale aziendale, la liquidità derivante dalle cessioni, la protezione del patrimonio familiare e la riallocazione finanziaria. Intermonte consente di gestire il passaggio dal valore corporate alla ricchezza privata, riducendo la dispersione dei ricavi verso gli advisor esterni e rafforzando la relazione con il cliente.

Il progetto PMI2Change concretizza questa strategia. L’Indice Intermonte Valore Italia seleziona 100 società italiane quotate con capitalizzazioni fino a un miliardo, applicando criteri relativi al flottante, alla leva finanziaria, alla governance e alla copertura della ricerca. A questo si affianca un ETF attivo PIR-compliant che utilizza l’universo dell’indice per selezionare il portafoglio. Non si tratta solo di un prodotto, ma di un’infrastruttura che trasferisce risparmio verso imprese quotate e sottocoperte, migliorandone la visibilità, la liquidità potenziale e l’accesso agli investitori.

La metrica chiave di successo resta il rendimento sul capitale assorbito. Intermonte introduce ricavi più ciclici e richiede un maggiore controllo sul market risk, sui conflitti informativi e sull’esecuzione. Tuttavia, i dati disponibili evidenziano un’integrazione già positiva sul piano reddituale. Se Banca Generali manterrà autonomia nella ricerca, disciplina nelle barriere informative e specializzazione sulle PMI, Intermonte potrà diventare il moltiplicatore industriale che trasforma una private bank in una piattaforma integrata tra wealth management e capital markets. Nel Gruppo Generali, ciò significa gestire l’intero ciclo di formazione, monetizzazione e reinvestimento del capitale.



Articolo a cura di David Marini, Senior Business Development Manager e analista di geoeconomia e finanza internazionale.