Assicurazioni Generali e Banca Generali: due motori, un’unica filiera del risparmio

Nel mercato finanziario italiano, il rapporto tra Assicurazioni Generali e Banca Generali è spesso semplificato come quello di una grande compagnia assicurativa che controlla una banca privata. In realtà, la struttura industriale è più complessa. Generali gestisce il capitale, il rischio tecnico, le riserve, la duration e i requisiti di Solvency II. Banca Generali si concentra su private banking e wealth management, basandosi sulla raccolta, sulle masse amministrate, sulle commissioni ricorrenti e sulla produttività della rete. Generali trasforma premi e rischio in margini assicurativi, mentre Banca Generali organizza, amministra e distribuisce il patrimonio finanziario dei clienti. L’integrazione dei due modelli genera valore, ma solleva anche questioni di governance, di trasparenza e di potenziali conflitti di interesse.

Assicurazioni Generali hanno chiuso il 2025 con premi lordi per 98,1 miliardi di euro, un risultato operativo di 8,0 miliardi, un utile netto rettificato di 4,3 miliardi, masse complessive gestite pari a circa 900 miliardi e un Solvency Ratio del 219%. Nel primo trimestre 2026 i premi sono saliti a 28,2 miliardi, il risultato operativo a 2,235 miliardi e l’utile netto rettificato a circa 1,3 miliardi; le masse gestite hanno raggiunto 905 miliardi e il Solvency Ratio si è attestato al 212%. Il segmento Asset & Wealth Management ha registrato un risultato operativo di 314 milioni, in crescita del 15,5%, con un contributo di Banca Generali pari a 172 milioni, secondo il perimetro di reporting della capogruppo.

È necessario prestare attenzione al confronto temporale. L’ultimo aggiornamento di Generali disponibile alla chiusura di questo articolo è del 31 marzo 2026, mentre Banca Generali ha già pubblicato i risultati al 30 giugno. I dati semestrali del gruppo assicurativo saranno diffusi il 6 agosto. Confrontare un trimestre della capogruppo con un semestre della controllata, senza questa precisazione, può risultare formalmente corretto dal punto di vista numerico, ma non omogeneo dal punto di vista economico.

Banca Generali, controllata al 50,2% da Assicurazioni Generali, ha chiuso il primo semestre 2026 con 121,1 miliardi di masse della clientela e 129,0 miliardi, includendo 7,9 miliardi riconducibili ai prodotti ibridi distribuiti dalle reti agenziali italiane di Generali, sui quali la banca presta servizi di asset management o advisory. Gli asset under investment hanno raggiunto 80,4 miliardi, mentre le soluzioni gestite hanno raggiunto 56,9 miliardi. La rete contava 2.473 consulenti finanziari e private banker. L’utile netto è stato pari a 278,7 milioni, in crescita del 39,2%, mentre l’utile ricorrente si è attestato a 202,1 milioni, in aumento del 14,6%. La raccolta netta ha raggiunto 4,4 miliardi, di cui 2,1 miliardi destinati agli asset under investment e 1,9 miliardi alle soluzioni gestite.

La distinzione economica tra i due modelli rimane fondamentale. Generali trasforma premi, rischio assicurativo e capitale in risultati tramite margine tecnico, rendimento degli investimenti, disciplina di underwriting e riconoscimento dei servizi assicurativi, incluso il Contractual Service Margin previsto dall’IFRS 17. Banca Generali genera ricavi principalmente dallo stock di masse tramite management fee, advisory fee e commissioni su prodotti finanziari e assicurativi; i nuovi flussi ampliano la base dei ricavi futuri. Si aggiungono il margine di interesse sulla liquidità e sul credito garantito, la performance fee e i componenti non ricorrenti. I profili di rischio sono distinti: sinistri, riscatti, longevità e capitale regolamentare per Generali; mercati, qualità della raccolta, retention dei banker, pressione sulle fee e fiducia della clientela per la banca.

La qualità dell’utile è un indicatore prioritario, da non confondere con la sua entità. Nel 2025 Banca Generali ha registrato un utile consolidato di 445,8 milioni, di cui 362,5 milioni ricorrenti. Il dividendo per l’esercizio è stato di 2,90 euro per azione, per un totale di 338,9 milioni di euro. Sebbene il risultato contabile sia elevato, l’analisi deve andare oltre l’utile netto: commissioni variabili, rialzi di mercato e componenti straordinarie non offrono la stessa visibilità industriale delle fee ricorrenti su masse stabili. Pertanto, il profitto ricorrente, la composizione della raccolta e la persistenza dei margini sono parametri più significativi rispetto al solo dato finale.

Il primo nodo strategico riguarda la bancassicurazione. L’accordo con Alleanza Assicurazioni ha avviato il progetto “insurbanking”, che integra la rete assicurativa con la piattaforma bancaria e di investimento di Banca Generali. A fine giugno 2026, l’iniziativa aveva superato 5.000 nuovi conti correnti e 260 milioni di euro in wrapper assicurativi, di cui circa 200 milioni nel primo semestre. L’obiettivo è trasformare una relazione assicurativa monolinea in una relazione patrimoniale più ampia. Il vero test non è solo il volume collocato, ma anche la capacità di generare valore netto per il cliente e ricavi sostenibili per il gruppo, senza compromettere le reti esistenti.

Il secondo nodo riguarda i rapporti economici infragruppo. Nel 2025 Banca Generali ha registrato 244,3 milioni di commissioni per la distribuzione dei prodotti assicurativi di Alleanza e 9,5 milioni per le attività di advisory e di gestione dei portafogli assicurativi del gruppo. Questi flussi evidenziano le sinergie, ma confermano anche che una parte dell’economia commerciale della banca dipende da prodotti, patrimoni e canali collegati alla controllante. Non rappresentano, di per sé, una prova di condotte scorrette o di danni per la clientela, ma costituiscono un incentivo economico strutturale che deve essere gestito tramite product governance, suitability, trasparenza dei costi, disciplina delle operazioni con parti correlate e verifica del value for money.

Anche il concetto di “open architecture” va valutato in modo sostanziale. Al 30 giugno 2026, i prodotti interni, come i fondi della casa e i wrapper finanziari, rappresentavano il 53,2% delle soluzioni gestite. Questo dato evidenzia il peso crescente della produzione interna, ma non implica necessariamente un product bias. Per una valutazione corretta servono dati comparabili su rendimento netto, rischio, costi totali, persistenza, adeguatezza e alternative offerte. La domanda chiave non è se il prodotto sia interno o di terzi, ma se la sua selezione sia documentabile come coerente con gli interessi, il profilo e gli obiettivi del cliente.

Lo stesso principio si applica anche ai wrapper assicurativi. Questi strumenti possono integrare l’investimento, la protezione e la pianificazione successoria e, se previsti da norme e contratti, offrire benefici fiscali o civilistici specifici. Tuttavia, non sono intrinsecamente superiori a una soluzione finanziaria diretta. La valutazione deve considerare tutti i costi, la componente assicurativa effettiva, eventuali vincoli o tempi di disinvestimento, la qualità dei sottostanti e il beneficio netto rispetto alle alternative. L’appropriatezza è individuale e non può essere determinata soltanto dalla forma giuridica del prodotto.

Il terzo nodo è il cap. Il terzo nodo riguarda il capitale. Al 30 giugno 2026, Banca Generali presentava un CET1 ratio del 17,2%, un Total Capital Ratio del 19,0%, un Liquidity Coverage Ratio del 331%, un Net Stable Funding Ratio del 244% e un leverage ratio del 5,7%, tutti superiori ai requisiti interni. Il portafoglio creditizio era prevalentemente garantito, con un rapporto tra il collateral e i prestiti superiore al 200%. Il tema principale non è la solvibilità, ma il rendimento del capitale incrementale: l’espansione verso attività con maggiori risk-weighted assets o volatilità deve generare ritorni coerenti con il capitale assorbito e con il profilo di una private bank.il più rilevante nella trasformazione del perimetro. Banca Generali ha completato nel febbraio 2025 l’acquisizione e il delisting di Intermonte Partners; nel gennaio 2026 ha poi acquistato le quote residue di Intermonte SIM detenute da Generali Italia e Iccrea, conseguendone il pieno controllo diretto e indiretto. L’operazione comprende il trading, la ricerca, il corporate broking, l’investment banking e l’accesso ai mercati dei capitali. A livello industriale consente di seguire l’imprenditore su entrambi i lati del patrimonio: ricchezza personale e impresa. Ma introduce anche ricavi più ciclici, l’execution risk e potenziali conflitti tra research, corporate finance, negoziazione e distribuzione. Il successo dipenderà dalle barriere informative, dalla governance degli incarichi, dalla disciplina del capitale e dalla capacità di trasformare le sinergie commerciali in ricavi ricorrenti.

La presenza internazionale completa il modello. BG Fund Management Luxembourg è uno dei poli della fabbrica fondi; BG Suisse gestisce il private banking svizzero e la clientela cross-border; BG Aequitum si occupa di alternative investment management; Generfid svolge attività fiduciaria. Questa struttura amplia le soluzioni per patrimoni complessi, ma comporta anche maggiori costi di compliance e una maggiore esposizione a rischi transfrontalieri in ambito fiscale, antiriciclaggio, suitability e governance dei prodotti.

Dal punto di vista di Generali, Banca Generali è strategica perché genera commissioni e utili con un assorbimento patrimoniale generalmente inferiore a quello dell’assicurazione tradizionale, prolunga la relazione con il cliente lungo il ciclo patrimoniale e offre un canale per soluzioni assicurative e di wealth management. Dal punto di vista della banca, la capogruppo offre il marchio, la capacità assicurativa, una product factory e una rete complementare. Il 21 agosto 2025, l’assemblea di Mediobanca negò l’autorizzazione prevista dall’articolo 104 del Testo unico della finanza per procedere all’offerta pubblica di scambio su Banca Generali. L’episodio non dimostra una piena separabilità dell’asset: piuttosto, rende evidente il valore strategico attribuito alla banca e la complessità di scinderla dalle sinergie industriali, commerciali e di governance del Leone.

Per la valutazione, è opportuno adottare un approccio basato sulla somma delle parti. Le commissioni ricorrenti del wealth management vanno analizzate con parametri diversi rispetto a performance fee, trading, margine di interesse e corporate finance. Intermonte richiede metriche specifiche per investment banking e brokerage. Il capitale eccedente deve essere separato da quello operativo. Applicare un unico multiplo all’utile consolidato può portare a sovrastimare la stabilità delle componenti cicliche o, al contrario, a sottovalutare la qualità della raccolta ricorrente e il valore della rete.

Il punto conclusivo è netto. In conclusione, Assicurazioni Generali e Banca Generali formano una filiera integrata di raccolta, protezione, investimento e consulenza, con un motore capital-intensive e uno prevalentemente capital-light. Il vantaggio competitivo è concreto, ma richiede attenzione. I principali benchmark sono: la raccolta netta in asset under management, la quota di fee ricorrenti, la retention e la produttività dei consulenti, il cost/income, il costo totale per cliente, il rendimento sul capitale allocato, la qualità del credito garantito e l’integrazione di Intermonte. La crescita delle masse crea valore solo se genera margini sostenibili e coerenti con il rischio; l’integrazione di gruppo è virtuosa solo se il vantaggio industriale è dimostrabile anche dal punto di vista del cliente.

I risultati semestrali di Assicurazioni Generali saranno pubblicati il 6 agosto 2026.

Articolo a cura di David Marini, Senior Business Development Manager e analista di geoeconomia e di finanza internazionale.