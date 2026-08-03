Disabilità, arriva un fondo da 25 milioni per favorire il lavoro dei giovani
Bianca Ricci
- Economia

Disabilità, arriva un fondo da 25 milioni per favorire il lavoro dei giovani

Disabilità, arriva un fondo da 25 milioni per favorire il lavoro dei giovani

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Economia - 3 Agosto 2026

di Bianca Ricci

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