Lusso sostenibile: il paradosso che diventa realtà

Per anni “lusso sostenibile” è sembrato un ossimoro. Il lusso vive di desiderio, esclusività, materiali rari e filiere globali; la sostenibilità impone durata, tracciabilità, tutela del lavoro e un uso più limitato delle risorse. Ma il contrasto non è inevitabile. I margini del segmento alto possono finanziare la riparazione, l’innovazione e il controllo sui fornitori. Il paradosso diventa realtà, però, soltanto quando il racconto lascia spazio alla prova: dati, certificazioni e riduzioni misurabili dell’impatto.

TRE PILASTRI, UNA QUARTA PROVA

La sostenibilità poggia su tre pilastri: ambientale, sociale ed economico. Il primo riguarda le emissioni, l’acqua, la chimica, la biodiversità, le materie prime e la fine vita. Il secondo comprende i salari, la sicurezza, la libertà sindacale e le condizioni dei subfornitori. Il terzo richiede un modello capace di remunerare il lavoro e il capitale senza scaricare costi occulti sulle persone o sui territori.

Quando si parla di quattro tipi di sostenibilità, il quarto non è universalmente riconosciuto. Nella moda è utile definirlo come governance: responsabilità del consiglio di amministrazione, controlli lungo la catena di fornitura, gestione dei reclami, qualità dei dati e trasparenza. È questa dimensione a impedire che una capsula “green” copra un modello industriale invariato. La sostenibilità non è un materiale: è un sistema di decisioni.

La scala del problema spiega perché il tema non sia più soltanto reputazionale. UNEP attribuisce al settore tessile e all’abbigliamento tra il 2% e l’8% delle emissioni globali di gas serra: l’intervallo è ampio perché le metodologie e i perimetri differiscono. Nell’Unione europea, la filiera dei tessili acquistati dalle famiglie ha generato nel 2022 circa 159 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, pari a 355 chilogrammi per abitante. I rifiuti tessili sono stati pari a 6,94 milioni di tonnellate, equivalenti a circa 16 chilogrammi pro capite.

QUANTO VALE DAVVERO IL MERCATO

Non esiste una misura ufficiale del “mercato della moda sostenibile”. Le stime private aggregano perimetri diversi: biologico, riciclato, etico, vegano, circolare, noleggio e second hand. Sommarli spesso dà una precisione apparente. Il metodo corretto è osservare i mercati contigui e gli indicatori verificabili, senza confonderli tra loro.

Il mercato mondiale dei personal luxury goods valeva 358 miliardi di euro nel 2025. Bain prevede per il 2026, nello scenario base, una crescita del 2-4%, portando il valore a 365-373 miliardi. Il second hand globale dell’abbigliamento, che non coincide con l’intera moda sostenibile ma ne rappresenta il segmento circolare più misurabile, è proiettato a 393 miliardi di dollari entro il 2030. Circa metà degli acquirenti del lusso consulta ormai l’usato prima di acquistare un prodotto nuovo.

Il consumatore non premia automaticamente un’etichetta verde. Continua a valutare prezzo, design, qualità e durata; la sostenibilità acquista valore quando prolunga la vita utile, sostiene il valore residuo o rende credibile la provenienza. Il “green premium” esiste laddove la prova è comprensibile e il beneficio non è puramente morale. La reputazione, da sola, non è prova.

di David Marini — Senior Business Development Manager e analista di geoeconomia e finanza internazionale.