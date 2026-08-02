Lusso sostenibile: il paradosso che diventa realtà
David Marini
- Economia

Lusso sostenibile: il paradosso che diventa realtà

Dalla moda responsabile al mass market: certificazioni, marchi credibili, dimensioni economiche e nuove regole globali

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Economia - 2 Agosto 2026

di David Marini

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