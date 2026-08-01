Prima di negoziare un nuovo trattato, l’Europa deve definire un bilancio geoeconomico

Il paradosso europeo è innanzitutto contabile. L’Unione dispone di un ampio mercato, di una solida base industriale e di una notevole capacità di risparmio. Tuttavia, circa il 70% dei risparmi delle famiglie, pari a 10.000 miliardi di euro, rimane nei depositi bancari. Il rapporto Draghi stima necessari 750-800 miliardi di investimenti aggiuntivi all’anno per la competitività, la transizione e la sicurezza. Il problema non è solo la quantità di capitale, ma anche il modo in cui viene raccolto, allocato e protetto. Prima di affrontare una riforma costituzionale, l’Europa dovrebbe elaborare un bilancio geoeconomico. Tra gli attivi figurano il mercato unico, il risparmio, le competenze, le infrastrutture e le tecnologie. Tra i passivi si annoverano dipendenze energetiche e minerarie, frammentazione finanziaria, ritardi digitali, vulnerabilità logistiche e carenze nella difesa. Restano fuori bilancio l’interruzione delle filiere, la coercizione commerciale, il controllo estero sulle infrastrutture critiche e l’instabilità ai confini. confini.

Il primo cantiere è finanziario. La frammentazione dei mercati europei riduce la di Il primo ambito di intervento è quello finanziario. La frammentazione dei mercati europei riduce le dimensioni dei fondi, limita gli investimenti transfrontalieri e ostacola il finanziamento delle imprese innovative. La Savings and Investments Union può ridurre questo divario, ma non basta introdurre nuovi prodotti. Sono necessarie regole più uniformi, infrastrutture integrate, una maggiore convergenza nella vigilanza e strumenti per indirizzare il capitale istituzionale verso reti energetiche, semiconduttori, tecnologie dual-use e l’industria della difesa. Tale, a produrre un trasferimento fiscale: contano la destinazione delle risorse, i criteri di rimborso, la ripartizione dei rischi e la qualità degli investimenti. Un’emissione comune destinata alla spesa corrente indistinta sarebbe difficilmente sostenibile; strumenti legati a progetti verificabili, con obiettivi, governance e rendicontazione, potrebbero invece ampliare la capacità industriale e mobilitare. Il secondo ambito riguarda il processo decisionale. L’eterogeneità tra i ventisette Stati rende difficile adottare la stessa intensità in tutti i settori. Una geometria variabile può essere utile, purché sia trasparente, aperta agli Stati che soddisfano requisiti chiari e compatibile con il diritto dell’Unione. Coalizioni operative su difesa, energia, tecnologia e infrastrutture dovrebbero accelerare l’integrazione, non creare strutture parallele con membri di serie A e B.

Il terzo ambito è l’allargamento. Ucraina, Moldova e Balcani occidentali non formano un blocco omogeneo e non portano soltanto vantaggi. L’integrazione può ampliare la base produttiva, rafforzare i corridoi logistici e ridurre le aree vulnerabili a influenze ostili, ma comporta costi di convergenza, pressioni sul bilancio europeo, rischi per lo Stato di diritto e importanti esigenze infrastrutturali. Il percorso deve essere graduale, meritocratico e reversibile, con accesso progressivo al mercato, ai fondi e alle politiche comuni in base a risultati verificabili.

La legittimazione è il quarto elemento. Difesa comune, politica industriale e nuovi strumenti fiscali richiederanno maggiori risorse e responsabilità. Il consenso deve basarsi su benefici misurabili e su una responsabilità politica chiara. Investimenti, occupazione qualificata, sicurezza energetica, formazione e protezione delle infrastrutture sono il dividendo economico dell’integrazione; trasparenza e controllo democratico ne costituiscono il costo del capitale.

Infine, l’Europa deve rinnovare le partnership esterne. La forza regolatoria è un vantaggio, ma non può essere l’unica proposta. Con l’Africa, il Mediterraneo, l’America Latina e l’Indo-Pacifico servono accordi che integrino capitale, tecnologia, infrastrutture, accesso alle materie prime, trasformazione locale e relazioni commerciali a lungo termine. Un partner credibile non impone solo standard: condivide i rischi, finanzia le capacità e costruisce catene del valore più resilienti.

L’Europa non deve ripartire da zero. Deve saper leggere il proprio stato patrimoniale strategico e finanziare le passività che ne limitano l’autonomia. Senza questa trasformazione, resterà una grande economia con una capacità negoziale inferiore al proprio peso. Con essa, potrà smettere di essere un price-taker geopolitico e tornare a influenzare le condizioni del mercato globale.

Articolo a cura di David Marini, Senior Business Development Manager e analista di geoeconomia e finanza internazionale.