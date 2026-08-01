Prima di negoziare un nuovo trattato, l’Europa deve definire un bilancio geoeconomico
David Marini
- Economia

Prima di negoziare un nuovo trattato, l’Europa deve definire un bilancio geoeconomico

Capitale, dipendenze, difesa, espansione e partnership esterne: la forza dell’Europa si misura dalla capacità di trasformare il mercato unico in una potenza.

Prima di negoziare un nuovo trattato, l’Europa deve definire un bilancio geoeconomico

Capitale, dipendenze, difesa, espansione e partnership esterne: la forza dell’Europa si misura dalla capacità di trasformare il mercato unico in una potenza.
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Economia - 1 Agosto 2026

di David Marini

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