Outlook di luglio 2026: le previsioni dei gestori internazionali per economia e mercati

La crescita globale rallenta, ma resta positiva. L’inflazione torna a limitare la libertà delle banche centrali, mentre l’intelligenza artificiale sostiene gli investimenti, gli utili e la domanda di infrastrutture. Energia, debito pubblico e frammentazione geopolitica, però, impediscono di leggere il secondo semestre come un ritorno alla normalità. È questa la linea che emerge da una selezione degli outlook disponibili a fine luglio 2026, pur costruiti con orizzonti e mandati differenti.

Il Fondo monetario internazionale, utilizzato come ancoraggio macroeconomico e non come gestore, prevede una crescita mondiale del 3% nel 2026 e del 3,4% nel 2027. La disinflazione si è arrestata: l’inflazione globale dovrebbe salire dal 4,1% del 2025 al 4,7% nel 2026, soprattutto per energia e alimentari. Tecnologia e, in alcune economie, sostegno fiscale mantengono l’attività; tariffe, shock energetici e costo del capitale riducono la visibilità.

BlackRock descrive il nuovo regime come un confronto tra la scarsità e l’abbondanza. L’AI può sostenere la produttività, ma richiede elettricità, reti, memoria, semiconduttori e data center. Il gestore resta sovrappesato sull’azionario statunitense, ma riconosce che valutazioni elevate e una leadership ristretta lasciano poco margine per errori sugli utili. Nel reddito fisso preferisce i titoli governativi a breve e a media scadenza rispetto alle obbligazioni a lungo termine, meno affidabili come copertura.

Il consenso si interrompe sulla geografia. Amundi resta moderatamente favorevole al rischio, riduce la concentrazione sugli Stati Uniti e privilegia l’Europa, il Giappone e i mercati emergenti, con attenzione a infrastrutture, elettrificazione e resilienza industriale. Fidelity mantiene il sovrappeso azionario e preferisce il Giappone e gli emergenti, ma resta sottopesata sull’Europa per una domanda estera debole, utili meno dinamici e vulnerabilità energetiche. Diversificare, quindi, non significa condividere la stessa valutazione dei mercati.

J.P. Morgan Asset Management parla di una pausa temporanea della forza economica: il rincaro dell’energia comprime i consumi e alimenta i prezzi, ma un mercato del lavoro meno teso distingue lo scenario da quello del 2022. L’ultimo House View di UBS, disponibile a luglio, considera ancora sostenibile il rialzo azionario grazie a utili resilienti e a una leadership più ampia, affiancando obbligazioni di qualità a breve e a media durata. PIMCO, in un outlook strutturale pubblicato a giugno, assegna al fixed income di elevata qualità un ruolo centrale nel reddito e nella stabilizzazione.

Il segnale più netto arriva dalla Federal Reserve. Il 29 luglio, il FOMC ha mantenuto i tassi Fed Funds tra 3,50% e 3,75%, ma tre membri hanno votato per un aumento di 25 punti base. Il dissenso non implica che un rialzo sia imminente; dimostra però che una traiettoria automatica di tagli non può essere considerata lo scenario di base. La conseguenza analitica è una maggiore disciplina sulla duration, sul credito e sulle valutazioni.

La sintesi non è “comprare tutto”, né esiste una raccomandazione collettiva dei gestori. Il denominatore comune è più selettivo: qualità dei bilanci, capacità di convertire il CAPEX in utili, diversificazione regionale e reddito obbligazionario sostenuto da flussi di cassa verificabili. L’AI resta il principale motore, ma anche il maggiore rischio di concentrazione. La lettura dell’autore è che, nel secondo semestre, il rendimento dipenderà meno dall’espansione indiscriminata dei multipli e più dalla tenuta degli utili, dalla remunerazione del rischio e dalla capacità di resistere agli scenari avversi.

Articolo a cura di David Marini — Senior Business Development Manager e analista di geoeconomia e di finanza internazionale.