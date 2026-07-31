Outlook di luglio 2026: le previsioni dei gestori internazionali per economia e mercati
David Marini
- Economia

Outlook di luglio 2026: le previsioni dei gestori internazionali per economia e mercati

Crescita resiliente e inflazione persistente, ma le view divergono sulla geografia, la duration e il rischio.

Outlook di luglio 2026: le previsioni dei gestori internazionali per economia e mercati

Crescita resiliente e inflazione persistente, ma le view divergono sulla geografia, la duration e il rischio.
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Economia - 31 Luglio 2026

di David Marini

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