Comunità energetiche portuali, il tavolo c’è. Ora servono progetti bancabili
David Marini
- Economia

Comunità energetiche portuali, il tavolo c’è. Ora servono progetti bancabili

ONTM e GSE hanno avviato un percorso istituzionale credibile. Tuttavia, la fase di attuazione richiede una governance in grado di integrare porti, rete, concessioni, contratti, filiere energetiche e capitale.

Comunità energetiche portuali, il tavolo c’è. Ora servono progetti bancabili

ONTM e GSE hanno avviato un percorso istituzionale credibile. Tuttavia, la fase di attuazione richiede una governance in grado di integrare porti, rete, concessioni, contratti, filiere energetiche e capitale.
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Economia - 30 Luglio 2026

di David Marini

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