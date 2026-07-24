Il profumo come asset industriale
David Marini
- Economia

Il profumo come asset industriale

Tra mercato commerciale e nicchia, il valore risiede nel controllo della formula, del marchio, della distribuzione e della domanda, non nel liquido stesso.

Il profumo come asset industriale

Tra mercato commerciale e nicchia, il valore risiede nel controllo della formula, del marchio, della distribuzione e della domanda, non nel liquido stesso.
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Economia - 24 Luglio 2026

di David Marini

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