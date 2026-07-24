Il profumo come asset industriale

Il profumo è un prodotto distintivo nel settore del lusso: compatto, facilmente esportabile e capace di trasformare una formula chimica in un oggetto dal forte valore simbolico. Tuttavia, limitare l’analisi alla differenza tra costo del liquido e prezzo finale è riduttivo. Il valore economico deriva dall’integrazione di ricerca olfattiva, sicurezza, packaging, proprietà intellettuale, licenza del marchio, distribuzione e dalla capacità di rendere una composizione riconoscibile tra migliaia di lanci.

Le stime commerciali collocano il mercato mondiale delle fragranze a 58,9 miliardi di dollari nel 2025 e 61,4 miliardi nel 2026. Il perimetro varia secondo che siano inclusi fine fragrances, body mist, spray, deodoranti, oli profumati e altri formati. Il dato descrive quindi un mercato ampio, non la sola profumeria alcolica di lusso.

NICCHIA: QUANTO VALE DAVVERO

La prima criticità riguarda la terminologia. “Niche”, “artistica”, “indipendente”, “luxury niche” e “prestige” non sono sinonimi. Un marchio può nascere indipendente e poi essere acquisito, distribuire selettivamente pur appartenendo a un gruppo globale, o avere prezzi elevati senza offrire formule realmente innovative.

Esxence definisce la profumeria di nicchia tramite originalità compositiva, vendita assistita, coerenza artistica, distribuzione altamente selettiva e presenza limitata nelle grandi catene. Questi sono criteri industriali e distributivi, non una classificazione contabile universalmente riconosciuta.

Per questo le stime divergono. Un rapporto 360iResearch valuta il mercato mondiale del luxury niche perfume in 2,57 miliardi di dollari nel 2024 e 2,92 miliardi nel 2025. Un’altra stima riportata da Essencional colloca il perimetro più restrittivo a 1,77 miliardi nel 2025. Altri report commerciali, adottando definizioni molto più estese, arrivano oltre gli 8 miliardi.

Il dato più accurato non è un singolo valore, ma un intervallo metodologico. La profumeria luxury niche, in senso stretto, si colloca tra 1,8 e 3 miliardi di dollari nel 2025, pari al 3-5% del mercato globale delle fragranze. Stime tra 6 e 8,5 miliardi indicano invece una quota del 10-15%, includendo una parte significativa del segmento premium, delle collezioni private e dei marchi designer.

Il mercato dei soli marchi ancora indipendenti è necessariamente inferiore, perché dal perimetro dovrebbero essere sottratti Creed, Byredo, Le Labo, Jo Malone London, Frédéric Malle, Penhaligon’s, L’Artisan Parfumeur e altre maison ormai controllate da conglomerati. Non esiste tuttavia una banca dati pubblica sufficientemente completa per attribuire alla profumeria indipendente un valore mondiale preciso.

Non esiste un censimento globale affidabile dei brand. Aperture, chiusure, acquisizioni e microproduzioni rendono rapidamente obsoleti i dati disponibili. Un indicatore della frammentazione è il numero di lanci classificati come niche dal database Fragrances of the World: 1.563 nel 2023 rispetto a 146 nel 2003, quasi dieci volte di più.

In Italia, l’ultima stima pubblica per il 2023 indica un fatturato della profumeria artistica superiore a 310 milioni di euro. Attribuire oggi al comparto italiano 450 milioni non è verificabile come dato ufficiale. Applicando una crescita nominale annua tra il 6% e il 10% al valore 2023, si ottiene per il 2025 un intervallo indicativo di 350-375 milioni: si tratta di uno scenario analitico, non di una rilevazione di mercato.

La crescita del segmento premium è documentata. Nei cinque principali mercati europei monitorati da Circana — Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito — le fragranze con prezzo pari o superiore a 150 euro hanno raggiunto 653 milioni di euro nel 2024, con un aumento del 32% rispetto all’8% dell’intera categoria. Questo dato rappresenta una fascia di prezzo, non necessariamente la nicchia, ma evidenzia la crescente disponibilità dei consumatori a pagare per prodotti percepiti come esclusivi.

ITALIA: PRODUZIONE, CONSUMO ED EXPORT

L’Italia è una piattaforma produttiva rilevante per profumi, riempimento, packaging e lavorazioni conto terzi. Nel 2024 gli acquisti di fragranze femminili e maschili valevano complessivamente 1,525 miliardi di euro: 953 milioni per il segmento femminile e 572 milioni per quello maschile, con crescite rispettivamente dell’11,2% e del 10,3%.

L’export italiano di profumeria alcolica ha raggiunto 2,557 miliardi di euro, con un incremento del 26,3%, diventando la principale categoria dell’export cosmetico nazionale. Profumi ed eau de parfum hanno generato 1,214 miliardi, +44,2%; acque da toeletta e colonie 1,343 miliardi, +13,6%.

La filiera include marchi, licenziatari fashion, laboratori, terzisti, produttori di vetro, pompe, tappi, astucci e specialisti del confezionamento. I terzisti trasformano il concept in un prodotto conforme, stabile e adatto alla produzione in serie. La principale vulnerabilità italiana è la frammentazione: molti brand artisticamente validi non controllano completamente formula, produzione o distribuzione, ma detengono soprattutto il marchio e la relazione narrativa con il consumatore.

COMMERCIALE E NICCHIA: MODELLI CONVERGENTI

La profumeria commerciale si basa su grandi licenze, ampia distribuzione, investimenti pubblicitari e pochi hero products di lunga durata. La nicchia nasce invece dal rifiuto della standardizzazione: propone formule meno convenzionali, fondatori riconoscibili, distribuzione selettiva e maggiore libertà di prezzo.

La distinzione tra commerciale e nicchia si è progressivamente ridotta. Le multinazionali hanno creato collezioni private e acquisito marchi indipendenti, mentre la nicchia, per crescere, ha adottato boutique globali, influencer, travel retail ed e-commerce. È così emersa una “nicchia corporate” che mantiene i codici estetici dell’indipendenza, ma utilizza capitale, dati e supply chain industriali.

L’Oréal ha completato il 31 marzo 2026 l’acquisizione di Kering Beauté, inclusa Creed, nell’ambito di un’operazione da 4 miliardi di euro, sottoscrivendo inoltre licenze cinquantennali per Bottega Veneta e Balenciaga.

Estée Lauder controlla Le Labo, Jo Malone London, Kilian Paris e Frédéric Malle; Puig possiede Byredo, Penhaligon’s e L’Artisan Parfumeur. Nel 2025 il portafoglio niche di Puig ha registrato una crescita a doppia cifra, trainato da Byredo e Dries Van Noten.

VALE LA PENA PAGARE LA NICCHIA?

La risposta economica è: non sempre.

“Niche” non certifica automaticamente:

una percentuale superiore di materie prime naturali;

una maggiore concentrazione di essenza;

una migliore persistenza;

una maggiore proiezione;

la produzione artigianale;

l’indipendenza proprietaria;

una formula esclusiva o brevettata.

Il prezzo non riflette necessariamente il costo industriale. Il prezzo retail copre IVA, margini di retailer e distributore, tester, campioni, resi, trasporto di merci alcoliche, packaging, royalties, comunicazione, costi degli spazi commerciali e capitale immobilizzato. Due profumi venduti allo stesso prezzo possono avere strutture di costo e investimenti nella formula molto diversi.

Il premio di prezzo è giustificato quando sostiene una formula realmente distintiva, un profumiere riconoscibile, materie prime tracciate, piccoli lotti, distribuzione competente, servizio, possibilità di ricarica o un’esperienza rilevante per il consumatore. Diventa invece meno solido quando la differenza si basa quasi esclusivamente sul flacone, sullo storytelling, sulla scarsità artificiale o su una generica promessa di “alta concentrazione”.

Il mercato dimostra una disponibilità a pagare, non un valore intrinseco universale. Negli Stati Uniti il prestige fragrance ha generato 3,9 miliardi di dollari nel primo semestre 2025, +6%, con crescita sia delle unità sia del prezzo medio. Nello stesso periodo le mini e travel size sono cresciute del 15% in volume, quasi quattro volte più rapidamente degli altri formati.

Anche in Europa si osserva una polarizzazione: da un lato fragranze ultra-premium; dall’altro body mist, dupe e formati di accesso. Secondo Circana, concentrazioni elevate e confezioni inferiori a 20 millilitri sono tra i principali driver del mercato perché consentono di mantenere un posizionamento premium riducendo il prezzo assoluto d’ingresso.

Per il consumatore la disciplina migliore consiste nel separare l’acquisto olfattivo dall’acquisto di status:

provare la fragranza sulla pelle in giornate differenti; acquistare prima un campione o un discovery set; confrontare alla cieca prodotti niche, designer e alternative meno costose; valutare evoluzione, comfort e desiderio di riutilizzo, non soltanto durata e scia; calcolare il costo effettivo per utilizzo; verificare chi possiede il brand e chi produce realmente la formula.

Un profumo costoso, se utilizzato frequentemente, può avere un costo per utilizzo contenuto. Un flacone acquistato per moda e lasciato quasi pieno rappresenta invece capitale sprecato, indipendentemente dalla qualità. La nicchia giustifica il prezzo quando offre utilità personale ripetuta, non quando il prezzo serve solo a confermare l’etichetta “niche”.

IL VALORE PERCEPITO

Il consumatore acquista non solo odore e persistenza, ma anche memoria, identità, appartenenza e accesso a un universo estetico. La profumeria commerciale offre rassicurazione: marchio noto, campagna globale e fragranza facilmente riconoscibile. La nicchia offre distinzione: il piacere di possedere qualcosa percepito come meno diffuso e più personale.

La letteratura sul lusso distingue valore funzionale, individuale e sociale. Nel profumo, il valore funzionale riguarda gradevolezza, stabilità e performance; quello individuale comprende piacere, memoria e autoespressione; quello sociale deriva da riconoscibilità, rarità e appartenenza. Esclusività e rarità possono aumentare la disponibilità a pagare, ma il lusso rimane una costruzione relativa, dipendente dal consumatore e dal contesto.

Un prezzo elevato può rafforzare la percezione di qualità ed esclusività, ma non rende automaticamente una formula ordinaria tecnicamente superiore. Il valore percepito deriva dal rapporto tra benefici ricevuti e sacrificio economico sostenuto, non dal prezzo in sé.

LE FRAGRANCE HOUSES: IL POTERE A MONTE

Dietro molti marchi concorrenti operano le stesse grandi case di composizione. Givaudan, dsm-firmenich, IFF e Symrise controllano insieme circa il 52% del mercato aggregato di aromi, fragranze, ingredienti chimici e attivi cosmetici, stimato da Symrise in 46,8 miliardi di euro nel 2025. È un perimetro molto più ampio della sola profumeria fine, ma mostra la concentrazione tecnologica della filiera.

Nel 2025 Givaudan ha realizzato 3,83 miliardi di franchi svizzeri nella divisione Fragrance & Beauty, con la profumeria fine in crescita organica del 18,3%. IFF ha registrato 2,479 miliardi di dollari nel segmento Scent. Robertet ha realizzato 843,9 milioni di euro, con le materie prime naturali pari a circa il 26% dei ricavi e le fragranze al 37%.

Queste aziende non vendono solo oli, ma offrono creatività, test, stabilità, documentazione tossicologica, adattamento normativo, consumer insight e produzione globale. Per un piccolo marchio, questo rapporto può diventare una dipendenza strategica: chi non possiede la formula o adeguate clausole di portabilità potrebbe non essere in grado di cambiare fornitore senza dover ricostruire il profumo.

LA GUERRA DELLE MOLECOLE

La competizione più sofisticata avviene sulle captives: molecole proprietarie riservate, per un determinato periodo o utilizzo, ai profumieri della casa che le ha sviluppate. Non tutte sono brevettate. Alcune sono protette da brevetto, altre da segreto industriale, know-how produttivo, complessità del processo o accesso esclusivo.

Il vantaggio non è solo un odore nuovo. Una molecola può offrire maggiore diffusione, stabilità, biodegradabilità, sicurezza tossicologica o la possibilità di sostituire ingredienti soggetti a restrizioni.

Le aziende competono quindi su:

scoperta molecolare;

modellazione e screening;

test tossicologici;

industrializzazione;

costo di sintesi;

protezione brevettuale;

conformità internazionale;

inserimento nelle formule dei clienti.

Il brevetto garantisce un monopolio temporaneo sull’invenzione specifica, mentre la formula finale è spesso protetta come segreto commerciale. Il vero vantaggio competitivo è la capacità di sviluppare costantemente un portafoglio di molecole, dati, tecnologie estrattive e soluzioni di riformulazione.

NATURALI, SINTETICI E APPROVVIGIONAMENTO

Il dualismo “naturale buono, sintetico povero” non descrive la profumeria moderna. I naturali assicurano complessità e variabilità; i sintetici rendono possibili note non estraibili dalla natura, maggiore costanza, sicurezza e minore pressione su specie vulnerabili. Le formule contemporanee utilizzano entrambi.

I naturali restano esposti a clima, rese agricole, costo del lavoro e concentrazione geografica. Rosa, gelsomino, iris, vaniglia, patchouli, bergamotto e legni pregiati possono subire rilevanti oscillazioni quantitative e di prezzo.

“Origine naturale” non significa automaticamente sostenibilità. Occorre valutare uso del suolo, consumo di acqua, solventi, trasporto, tracciabilità, condizioni di lavoro e biodegradabilità. Robertet, leader nei naturali, dichiara un portafoglio di oltre 1.700 referenze provenienti da circa 60 Paesi.

REGOLAZIONE: LA FORMULA NON È IMMUTABILE

IFRA non è un legislatore, ma i suoi standard costituiscono il principale sistema volontario di gestione del rischio adottato dall’industria. La consultazione sul 52° emendamento si è chiusa il 12 giugno 2026; la notifica formale è attesa verso la fine di novembre. La proposta comprende 51 nuovi standard di restrizione, 18 revisioni e un aggiornamento della politica sulle furocumarine.

In Europa, il regolamento 2023/1545 amplia gli obblighi di etichettatura individuale degli allergeni di fragranza. Per i nuovi prodotti il periodo transitorio termina il 31 luglio 2026; per quelli già immessi sul mercato prosegue fino al 31 luglio 2028. La normativa ha aggiunto 56 allergeni all’obbligo di indicazione individuale oltre le soglie previste per prodotti leave-on e rinse-off.

Quando una sostanza viene limitata, il profumo può essere riformulato. Non è corretto attribuire automaticamente ogni variazione a risparmio o peggioramento: possono cambiare disponibilità, sicurezza, stabilità e prestazioni tecniche. I grandi gruppi assorbono più facilmente questi costi; per un indipendente con molte referenze e bassi volumi, compliance e riformulazione possono trasformarsi in un vincolo rilevante di capitale.

AI E DATI: SUPPORTO, NON SOSTITUZIONE

L’intelligenza artificiale accelera ricerca molecolare, analisi delle formule, previsione della stabilità e lettura delle preferenze. Può restringere lo spazio delle combinazioni e assistere profumieri e valutatori, ma non dimostra una probabilità di successo commerciale del 90% e non digitalizza pienamente un’esperienza legata a pelle, contesto, memoria e cultura.

Il rischio è l’omologazione: algoritmi addestrati sui successi passati possono privilegiare formule già riconoscibili, riducendo proprio la discontinuità che rende credibile la nicchia. Per gli indipendenti la tecnologia crea valore quando riduce tempi e costi; diventa una barriera quando dati, molecole captive e piattaforme rimangono concentrati nelle grandi fragrance houses.

I LEADER E IL CONSOLIDAMENTO

Non esiste una classifica perfetta della sola profumeria, perché i gruppi aggregano fragranze, skincare, make-up, licenze e retail.

L’Oréal resta il maggiore gruppo beauty mondiale, con 44,05 miliardi di euro di vendite nel 2025. LVMH ha generato 8,174 miliardi nella divisione Perfumes & Cosmetics. Puig ha raggiunto 5,042 miliardi complessivi, con il settore Fragrance & Fashion come principale area di business.

Il consolidamento proseguirà perché il profumo offre scalabilità, margini potenzialmente elevati e accesso a consumatori giovani. Ma non ogni marchio di nicchia è acquisibile. Servono ricavi ripetibili, hero products, distribuzione controllabile, formule trasferibili, compliance ordinata e dipendenza limitata dal fondatore.

Gli osservatori del settore indicano spesso come soglia iniziale d’interesse per investitori e gruppi industriali ricavi annui nell’ordine di 15-20 milioni di dollari, insieme a un prodotto icona e a una presenza retail autonoma. Non è una regola finanziaria universale, ma segnala quanto la creatività debba essere già trasformata in una piattaforma commerciale.

Il valore di una maison non risiede nel numero di referenze, ma nella capacità di trasformare pochi accordi riconoscibili in una piattaforma globale senza distruggerne la scarsità percepita.

Il settore vive una contraddizione: più la nicchia cresce, più adotta gli strumenti della profumeria commerciale; più i grandi gruppi cercano autenticità, più acquistano marchi nati per opporsi alla scala.

La prossima battaglia non sarà tra naturale e sintetico, né tra lusso e massa. Sarà tra chi controlla formula, molecole, dati, distribuzione e capitale — e chi possiede soltanto una buona storia.

Articolo a cura di di David Marini, Senior Business Development Manager e analista di geoeconomia e finanza internazionale.