Ceramica italiana, il prezzo della leadership
David Marini
- Economia

Ceramica italiana, il prezzo della leadership

Dalla supremazia nel valore alla competizione sul carbonio: costi, geografie produttive, regole e strategie finanziarie di un’industria esposta alla nuova frammentazione globale

Ceramica italiana, il prezzo della leadership

Dalla supremazia nel valore alla competizione sul carbonio: costi, geografie produttive, regole e strategie finanziarie di un’industria esposta alla nuova frammentazione globale
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Economia - 30 Luglio 2026

di David Marini

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