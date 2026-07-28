Il prezzo del mare

Il mare non presenta fatture. Le presenta tutto ciò che serve per attraversarlo senza rinunciare a nulla. Uno yacht promette autonomia e distanza; in realtà, dipende da cantieri, equipaggi, porti, assicuratori, registri navali, fiscalisti, broker e da una catena di fornitori che non ammette improvvisazione.

Visto dalla banchina, è una scultura in movimento. Visto dal conto economico, è un bene ad alta intensità di capitale che, salvo eccezioni, non nasce per produrre rendimento. Produce un’esperienza privata e assorbe la liquidità. Confondere il valore emotivo con la redditività economica è il primo errore dell’armatore inesperto.

UN MERCATO GRANDE, MA SPESSO MISURATO MALE

La nautica da diporto non coincide con un unico mercato. Comprende nuove imbarcazioni, usate, motori, componentistica, porti turistici, refitting, charter e servizi. Le stime disponibili non sono quindi automaticamente confrontabili.

Deloitte e Confindustria Nautica quantificano in 34,8 miliardi di euro il mercato mondiale delle nuove costruzioni nel 2023, in crescita del 7,3 per cento. Non è il valore dell’intera economia nautica mondiale. Lo stesso studio stimava per il 2024 una contrazione globale attorno al 5 per cento, soprattutto nelle unità più piccole, mentre i brand premium e i grandi yacht mostravano una maggiore resilienza. Presentare una previsione come dato consuntivo sarebbe scorretto.

Nord America ed Europa rappresentavano il 72 per cento del mercato finale. La domanda resta concentrata nelle aree con maggiore ricchezza privata e infrastrutture portuali; la produzione coinvolge invece l’Italia, la Turchia, i Paesi Bassi, la Germania, Taiwan, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con specializzazioni molto diverse.

L’ITALIA: PRIMATO INDUSTRIALE, NON RENDITA

Nel 2024 il fatturato del comparto industriale nautico italiano ha raggiunto 8,60 miliardi di euro, in crescita del 3,2 per cento. Il dato comprende la cantieristica, gli accessori e i motori marini. La produzione nazionale è stata pari a 7,55 miliardi, l’export a 5,90 miliardi e gli addetti effettivi a 31.480. L’export delle sole “imbarcazioni da diporto e sportive” ha superato 4,3 miliardi.

Il valore aggiunto superiore a 13 miliardi e i quasi 168.000 occupati, pubblicati nel 2026, descrivono invece la filiera ampliata, che comprende attività e territori attivati dalla nautica. Non equivalgono né al fatturato industriale né all’occupazione diretta. La distinzione evita di gonfiare artificialmente il settore.

La crescita del 2024 è stata trainata dall’alto di gamma, mentre la piccola industria nautica ha registrato una flessione intorno al 10%. Il primato italiano è reale, ma polarizzato: il superyacht sostiene il valore; la nautica minore risente maggiormente dei tassi d’interesse, delle scorte dei dealer e della debolezza della domanda discrezionale.

IL GLOBAL ORDER BOOK 2026

Il Global Order Book 2026 di Boat International censisce 1.093 yacht di oltre 24 metri in costruzione o ordinati, per un totale di 44.637 metri e 602.092 tonnellate di stazza lorda. Le unità sono diminuite del 3,95 per cento rispetto al 2025 e del 9,14 per cento rispetto al massimo del 2023. Non è un collasso: è la normalizzazione successiva al boom pandemico, mentre la dimensione media aumenta.

L’Italia concentra 568 progetti, pari a circa il 52 per cento del totale, per un totale di 22.299 metri. Seguono Turchia con 141, Paesi Bassi con 66, Taiwan con 61, Regno Unito con 55, Stati Uniti con 33, Emirati Arabi Uniti con 30, Polonia con 24, Brasile con 20 e Germania con 18. Il numero degli scafi non racconta tutto: Germania e Paesi Bassi costruiscono meno unità, ma mediamente più grandi e complesse.

L’order book non è né fatturato né incassato. Nei contratti pluriennali contano anticipi, stati di avanzamento, garanzie, varianti, capitale circolante e rischio di ritardo. Un portafoglio elevato offre visibilità, ma può comprimere i margini se i costi e le ore di lavoro crescono più rapidamente dei prezzi contrattuali.

LE “ROLLS-ROYCE DEL MARE”

Non esiste una graduatoria oggettiva delle “Rolls-Royce del mare”. Azimut–Benetti e Sanlorenzo guidano per lunghezza aggregata delle costruzioni dichiarate; Lürssen e Feadship dominano la fascia dei giganti full custom, dove ogni nave è un progetto industriale irripetibile.

Nel Global Order Book 2026, Azimut–Benetti è in testa con 163 progetti e 5.924 metri. Sanlorenzo è seconda con 130 progetti e 4.698 metri, ma il dato include anche Nautor Swan. Lürssen è terza con tredici progetti e una lunghezza media di 109 metri; Feadship segue con diciotto unità e una lunghezza media di 77,2 metri. The Italian Sea Group, Overmarine, Palumbo e Baglietto confermano la profondità della piattaforma italiana.

Ferretti Group richiede cautela: Boat International non lo include nella tabella perché non dispone di dati completi condivisi dal gruppo; la rivista osserva che, con i numeri disponibili, i suoi sette marchi occuperebbero una posizione di vertice. L’assenza dalla classifica non equivale a irrilevanza industriale.

COMPRARE È SOLTANTO L’INIZIO

Il prezzo di acquisto è la soglia d’ingresso, non il costo dell’esperienza. La regola secondo cui uno yacht assorbe ogni anno il 10–15 per cento del proprio valore è una scorciatoia utile per una prima verifica, non un benchmark universale. Il rapporto varia in base alla lunghezza, alla stazza, all’età, alla tecnologia, all’area di navigazione e all’uso privato o commerciale.

Il denominatore può ingannare. Uno yacht anziano acquistato a forte sconto può comportare spese tecniche vicine a quelle di un’unità molto più costosa; l’incidenza sul prezzo pagato può superare di gran lunga il 10 per cento. Fraser Yachts stima che la sola manutenzione programmata possa assorbire, indicativamente, il 5–10 per cento del prezzo di acquisto, prima degli imprevisti: è una regola orientativa, non un preventivo.

Le voci principali sono equipaggio, manutenzione, carburante, ormeggi, assicurazione, management, certificazioni, comunicazioni, cambusa, trasferimenti, tender e lavori di cantiere. Premi assicurativi e refit non possono essere ridotti a percentuali o scadenze universali: dipendono dal valore, dai sinistri, dall’area di navigazione, dalle ore di funzionamento, dalla classe, dalla bandiera e dalle condizioni della nave. La disponibilità permanente, non il possesso formale, è il vero prodotto di lusso.

SVALUTAZIONE E COSTO DEL CAPITALE

Uno yacht non è normalmente un asset destinato ad apprezzarsi. Pedigree del cantiere, qualità del progetto, manutenzione documentata e la scarsità di determinati modelli possono sostenere il prezzo, ma non cancellano l’obsolescenza, l’usura e il mutamento del gusto.

Il proprietario sostiene quattro costi: capitale iniziale, spese operative, svalutazione e rendimento alternativo mancato sul denaro immobilizzato. Se l’acquisto è finanziato, si aggiungono interessi, ipoteca navale, perizie e condizioni assicurative. Il “dividendo” non è finanziario: è privacy, mobilità, rappresentanza e controllo del tempo.

CHARTER: RICAVO NON SIGNIFICA PROFITTO

Il charter può ridurre il costo netto di proprietà, ma raramente trasforma lo yacht in un investimento paragonabile a un immobile locato. Nei contratti MYBA il charter fee remunera la disponibilità della nave e include equipaggio e assicurazione; carburante, porti, provviste e altre spese variabili sono normalmente sostenuti dal cliente mediante Advance Provisioning Allowance, contabilizzata dal comandante e conguagliata a fine viaggio. L’APA non è un profitto dell’armatore.

Dal canone base devono essere detratti le commissioni, il management, il marketing, la fiscalità, la manutenzione incrementale, i periodi di inattività e i costi di posizionamento. I dati pubblicati da Boat International mostrano quanto sia sottile il margine: un motor yacht italiano di 48 metri, dopo sette settimane di charter, arrivava sostanzialmente al pareggio; altre unità di 47 e 85 metri restavano in perdita nonostante ricavi milionari. Sono esempi, non medie statistiche.

Per massimizzare i ricavi, occorre cedere al mercato le settimane mediterranee più richieste, mantenere un equipaggio orientato all’ospitalità e spostare spesso la nave tra il Mediterraneo e i Caraibi. Più il proprietario pretende disponibilità in alta stagione, minore è la capacità di recuperare i costi. Il charter è soprattutto una strategia di cost offset.

BANDIERE E FISCO: NESSUNA FORMULA MAGICA

La bandiera determina il quadro amministrativo e tecnico della nave, non la residenza fiscale del beneficiario effettivo. Cayman Islands, Isle of Man, Malta e Marshall Islands sono registri spesso scelti, ma appartengono a sistemi diversi. Cayman e Isle of Man fanno parte del Red Ensign Group britannico; Malta è iscritta al registro dell’Unione europea; le Isole Marshall operano tramite un registro autonomo. Malta e le Isole Marshall non sono membri del Red Ensign Group.

La scelta considera la reputazione, gli standard di sicurezza, i tempi amministrativi, il riconoscimento delle ipoteche, l’accettazione da parte di banche e assicuratori, la disciplina dell’equipaggio e la compatibilità con l’uso privato o con il charter. Malta applica dal luglio 2025 il Commercial Yacht Code 2025; Cayman registra yacht privati e commerciali; le Marshall Islands prevedono anche programmi limitati per yacht privati impiegati temporaneamente in charter, soggetti a requisiti tecnici.

La bandiera non elimina l’IVA, i dazi o le imposte sul reddito. Nell’Unione europea l’ammissione temporanea consente, in via generale, l’ingresso di uno yacht privato extra-UE senza IVA e dazi quando l’unità è registrata fuori dall’Unione ed è di proprietà di un soggetto stabilito fuori dall’UE. Il periodo ordinario è di diciotto mesi e la nave deve essere riesportata. Eccezioni e condizioni richiedono una valutazione caso per caso; la Commissione europea precisa che la nazionalità e la bandiera non sono, da sole, decisive per lo status doganale.

Una società veicolo proprietaria, una società di management e un operatore charter sono strutture lecite quando hanno sostanza, contabilità e un’attività commerciale effettiva. Diventano contestabili quando il charter è meramente cartolare e serve a simulare un’attività per recuperare l’IVA o per dedurre costi. KYC, titolarità effettiva, sanzioni e tracciabilità dei pagamenti rientrano nella gestione ordinaria del superlusso.

IL GOMMONE È DIVENTATO PREMIUM

Il gommone non è più soltanto il mezzo leggero per le vacanze costiere. Le grandi unità pneumatiche a carena rigida integrano cabine, elettronica, stabilizzazione e più motori fuoribordo; possono essere day cruiser, tender per superyacht, mezzi professionali o prodotti premium autonomi. L’Italia rivendica una leadership internazionale nelle unità pneumatiche di oltre 10 metri.

Occorre però correggere un errore statistico ricorrente. Il 54 per cento delle imprese che nel dicembre 2025 prevedevano una contrazione dei ricavi non riguardava esclusivamente i gommoni: il campione comprendeva l’intera produzione fino a 24 metri, quindi motore, vela e unità pneumatiche. Per l’anno nautico 2025/26 lo stesso sondaggio mostrava un miglioramento, con il 46 per cento delle imprese orientate alla crescita.

Il segmento è strategico perché attiva i motori, l’elettronica, il rimessaggio, l’assistenza e la distribuzione. È però più esposto del superlusso al costo del credito, alle scorte dei dealer e alla fiducia delle famiglie. Traina volumi e innovazione, ma non vive al riparo dal ciclo economico.

IL PREZZO DELL’ORIZZONTE

L’Italia domina la produzione oltre i 24 metri; Turchia e Taiwan competono per capacità, prezzi e tempi; Paesi Bassi e Germania presidiano le costruzioni più grandi e complesse; Stati Uniti, Mediterraneo, Caraibi e Medio Oriente concentrano domanda, charter e infrastrutture.

Il vantaggio italiano nasce dai distretti di design, meccanica, arredo, refitting e subfornitura. Il rischio è considerare l’order book una rendita permanente. La carenza di competenze, l’inflazione dei materiali, la concentrazione su pochi clienti e i ritardi dei fornitori possono erodere i margini anche con ricavi record. La transizione ambientale richiederà ulteriore capitale: il parametro credibile non è la comunicazione “verde”, ma i consumi, le emissioni operative, la durata della nave e l’aggiornabilità degli impianti.

Il mare conserva il privilegio di far sembrare piccolo tutto ciò che l’uomo costruisce. Anche uno yacht da cento metri, visto al largo, torna a essere un punto. A terra, però, quel punto è un bilancio: fornitori, lavoratori, milioni di costi ricorrenti, società in più giurisdizioni e responsabilità che non scompaiono dietro una bandiera. La nautica di lusso vende bellezza e distanza dal mondo. Il suo segreto economico è più severo: il mare è gratuito; essere padroni del proprio orizzonte non lo è mai.

Nota editoriale: dati verificati su fonti istituzionali e di settore disponibili a luglio 2026. Le grandezze economiche non sono cumulabili quando adottano perimetri statistici diversi. I riferimenti fiscali e doganali hanno finalità informative e richiedono una valutazione professionale del caso concreto.

Articolo a cura di di David Marini, Senior Business Development Manager e analista di geoeconomia e finanza internazionale.