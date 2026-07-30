Porti italiani, i traffici ci sono. È la piattaforma industriale che resta incompleta
David Marini
- Economia

Porti italiani, i traffici ci sono. È la piattaforma industriale che resta incompleta

Oltre 510 milioni di tonnellate nel 2025, ma la sfida si gioca sui fondali, sull’ultimo miglio, sul capitale, sulle concessioni e sulla capacità di trasformare gli stanziamenti in servizi operativi.

Porti italiani, i traffici ci sono. È la piattaforma industriale che resta incompleta

Oltre 510 milioni di tonnellate nel 2025, ma la sfida si gioca sui fondali, sull’ultimo miglio, sul capitale, sulle concessioni e sulla capacità di trasformare gli stanziamenti in servizi operativi.
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Economia - 30 Luglio 2026

di David Marini

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