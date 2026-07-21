Capitali esteri, l’Italia tiene ma non sfonda: 206 progetti e una quota europea ferma al 4,1%
David Marini
- Economia

Capitali esteri, l’Italia tiene ma non sfonda: 206 progetti e una quota europea ferma al 4,1%

L’EY Attractiveness Survey Italy fotografa un Paese più resistente rispetto ai tre maggiori mercati europei nel rallentamento del 2025, ma ancora lontano dal trasformare il proprio peso industriale in una quota adeguata di investimenti. Manifattura e data center avanzano; energia, burocrazia e capitale umano restano il vero spread competitivo.

Capitali esteri, l’Italia tiene ma non sfonda: 206 progetti e una quota europea ferma al 4,1%

L’EY Attractiveness Survey Italy fotografa un Paese più resistente rispetto ai tre maggiori mercati europei nel rallentamento del 2025, ma ancora lontano dal trasformare il proprio peso industriale in una quota adeguata di investimenti. Manifattura e data center avanzano; energia, burocrazia e capitale umano restano il vero spread competitivo.
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Economia - 21 Luglio 2026

di David Marini

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