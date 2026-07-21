Mediobanca, il valore che MPS può comprare ma non replicare

Mediobanca non è contesa per dimensione. È contesa perché combina quattro attività che il mercato italiano difficilmente ricostruirebbe nello stesso perimetro: corporate e investment banking, private banking per imprenditori e grandi patrimoni, credito al consumo attraverso Compass e una partecipazione strategica in Assicurazioni Generali. Monte dei Paschi, dopo l’OPAS del 2025, possiede l’86,3% del capitale. Il progetto approvato nel marzo 2026 prevede la fusione per incorporazione con concambio di 2,45 azioni MPS per ogni azione Mediobanca e il delisting; CIB, private banking di fascia alta, filiali estere e quota in Generali confluiranno poi in una società non quotata, interamente controllata da MPS, che manterrà il nome Mediobanca.

ADVISORY THESIS

La tesi corretta non è che una banca d’affari non possa appartenere a una banca commerciale. JPMorgan Chase e Bank of America dimostrano il contrario. La tesi è più severa: un’investment bank perde valore quando il controllo della capogruppo trasforma l’advisory indipendente in funzione captive di origination, lending e distribuzione. Il problema non è il perimetro universale, ma l’architettura del controllo.

La separazione societaria annunciata è una mitigazione necessaria, ma non sufficiente. La nuova Mediobanca sarà priva di quotazione, di capitale autonomamente negoziabile e disciplina diretta del mercato. Budget, assorbimento di capitale, remunerazioni, risk appetite, trasferimento interno dei fondi e nomine resteranno dipendenti dalla capogruppo. Il rischio strategico è quindi preciso: MPS può acquistare il franchise, ma non può sostituire rapidamente i banker, la fiducia dei clienti e l’indipendenza percepita che le commissioni generano.

RISCHIO DOMINANTE

Il rischio dominante non è, oggi, la solvibilità. Al 31 marzo 2026, Mediobanca riportava ricavi trimestrali per 939 milioni, un utile netto di 323 milioni, una ROTE del 13,5%, un cost/income del 41% e un CET1 del 15,7%. Il rischio è la dissinergia derivante dall’integrazione: perdita di senior banker, deflusso di patrimoni, rinuncia di clienti corporate e riduzione dei mandati prima che il cross-selling compensi il danno.

Nel CIB il capitale umano non è una voce accessoria. Un managing director gestisce le relazioni con i consigli di amministrazione, gli sponsor, i fondi e le famiglie imprenditoriali; quando lascia, trasferisce la pipeline, la credibilità settoriale e il team. Nel private banking il costo di un’uscita non è lo stipendio sostituito, ma le masse che seguono il professionista. L’integrazione deve quindi essere misurata su retention e ricavi netti, non sul solo taglio dei costi.

PERCHÉ MEDIOBANCA È COSÌ CONTESA

Il primo premio è Generali. La partecipazione attribuisce dividendi, influenza e opzionalità sulle future aggregazioni assicurative e di risparmio gestito. Il secondo è il CIB: l’Italia possiede grandi banche universali, ma poche piattaforme nazionali stabilmente ammesse ai tavoli di M&A, capital markets e operazioni cross-border. Il terzo è il modello di private investment banking, in cui l’imprenditore è al contempo cliente corporate, azionista e detentore del patrimonio familiare. Il quarto è Compass, che aggiunge margine di interesse, granularità e diversificazione.

La contesa si è inoltre spostata a monte. MPS valuta l’offerta di Intesa Sanpaolo e la proposta di aggregazione con Banco BPM. Mediobanca è diventata l’asset dentro l’asset: chi controlla MPS eredita Piazzetta Cuccia, la quota in Generali e una piattaforma di advisory e wealth management non replicabile in tempi brevi.

PIANO 2026-2030: CRESCITA, CAPITALE E RISCHI DI ESECUZIONE

I target ufficiali prevedono ricavi da 3,6 a 4,8 miliardi, utile netto da 1,2 a 1,9 miliardi, ROTE rettificato dal 13,4% al 17,8%, cost/income dal 45% al 37%, impieghi da 56 a 68 miliardi e totalfinancial assets da 115 a 160 miliardi. Sono obiettivi manageriali, non previsioni indipendenti.

La lettura critica mostra tre elementi. Primo: il ROTE cresce anche perché il CET1 è pianificato in discesa dal 16,4% al 13,3% e il payout sale verso il 90%. Una parte del miglioramento deriva quindi da minore capitale trattenuto, non soltanto da maggiore produttività. Secondo: il costo del rischio sale da 45 a 65 punti base mentre gli impieghi aumentano. Il piano incorpora un volume maggiore e un assorbimento atteso delle perdite più elevato: occorrerà verificare se il pricing copra davvero il rischio. Terzo: i costi crescono da 1,6 a 1,8 miliardi, ma molto meno dei ricavi. La creazione di valore dipende dunque dall’operating leverage, dal mix commissionale e dalla conservazione del franchise. Se i ricavi CIB o i flussi di wealth deludono, il cost/income target diventa rapidamente fragile.

SVILUPPI PRINCIPALI: LE CINQUE AREE GEOGRAFICHE

ITALIA — La rete MPS può ampliare l’origination presso PMI, mid-cap e famiglie, distribuendo M&A, DCM, acquisitionfinance, hedging e wealth. È la sinergia più immediata. Ma il credito può compromettere la percezione di neutralità dell’advisor. Servono comitati conflitti indipendenti, separazione delle informazioni e libertà di raccomandare soluzioni che non massimizzino il lending del gruppo.

EUROPA CONTINENTALE — Parigi, Madrid e Francoforte sono il vero test industriale. MPS può fornire bilancio e underwriting; Mediobanca deve fornire expertise, execution e senior coverage. Contro BNP Paribas, Deutsche Bank, Santander, UBS e le boutique indipendenti, il credito apre una porta ma non conquista il mandato. La crescita deve essere misurata in base a fee pool, market share e clienti locali, non al numero di sedi.

REGNO UNITO — Londra, Arma Partners e il technologyadvisory dipendono da partnership economics e retention. Applicare rigidamente i sistemi retributivi di una banca commerciale può comportare un risparmio contabile e una perdita multipla di commissioni. Servono piani pluriennali, deferredcompensation e autonomia nelle assunzioni, compatibili con le regole EBA sulla remunerazione.

STATI UNITI — New York deve restare selettiva. Mediobanca non può replicare una bulgebracket; può però presidiare corridoi Europa-USA in tecnologia, lusso, automazione, infrastrutture e private capital. Il broker-dealer statunitense, i rapporti con FINRA e gli eventuali cambi di controllo richiedono continuità regolamentare e operativa. Senza verticali distintivi, la presenza resta un costo di rappresentanza.

MEDIO ORIENTE E GCC — Oggi non emerge un presidio operativo paragonabile alle sedi europee o statunitensi. È quindi una direttrice potenziale, non un franchise già consolidato. La via prudente è partire dal senior coverage, dalla partnership e dal desk dedicati prima di aprire una branch. Il valore è nell’accesso a fondi sovrani, family office e capitali per infrastrutture, energia e tecnologia; servono competenze di finanza islamica, co-investment e relazioni principal-to-principal.

MECCANISMO DI TRASMISSIONE

L’operazione si trasmette al valore attraverso sei canali. Capitale umano: costi di uscita e di retention. Clienti: perdita di indipendenza percepita. Capitale regolamentare: allocazione tra CIB, Compass, wealth e la partecipazione in Generali. Sinergie: funding, tecnologia e distribuzione al netto dei costi di esecuzione. Conglomerate discount: maggiore diversificazione ma minore trasparenza. Catena di controllo: Mediobanca dipende dal concambio MPS e MPS è a sua volta oggetto di operazioni concorrenti.

LA FUSIONE OLTRE I NUMERI: IL RISCHIO DELL’INTEGRAZIONE OPERATIVA

Il progetto non consiste in una sola fusione legale. Richiede la migrazione di attività, contratti e infrastrutture. Le filiali estere, i rapporti con clienti corporate e privati, i contratti di finanziamento, i derivati, gli ISDA e i collateral agreement devono essere trasferiti o novati senza interrompere l’operatività e il netting. Occorre definire il booking model: quale entità contabilizza il rischio, chi fornisce liquidità, come opera il funds transfer pricing e chi assorbe gli RWA.

Il secondo cantiere è dati e tecnologia. KYC, AML, suitability, market data, trade reporting, archivi e accessi devono migrare senza violare la segregazione informativa e resilienza operativa. DORA rende insufficiente una semplice integrazione IT: servono la mappatura dei fornitori critici, i test di continuità, l’incidentresponse e responsabilità chiare tra capogruppo e società operativa.

Il terzo cantiere è la governance dei conflitti. MiFID II richiede prevenzione e gestione, non mera disclosure. MPS potrà essere contemporaneamente lender, advisor, distributore e azionista indiretto di Generali. La nuova Mediobanca necessita di comitato conflitti autonomo, information barriers verificabili, policy di recusal, allocation rules per i mandati e reporting al consiglio.

Il quarto è la remunerazione. Il CIB compete con banche globali e boutique, ma resta soggetto alle regole prudenziali sulle variabili, sul differimento, sugli strumenti, sul malus e sul clawback. Il modello deve trattenere talenti senza disallineare rischio e rendimento. Il quinto è il capitale: una controllata non quotata non dispone più di una propria equity currency e dipende dalla capogruppo per acquisizioni, crescita internazionale e assorbimento di shock.

IMPLICAZIONI CORPORATE E STRATEGICHE

L’architettura ottimale non è l’autonomia assoluta, ma un modello federale: capitale e liquidità consolidati; brand, P&L, governance commerciale e remunerazione del CIB protetti; transfer pricing trasparente; disclosure separata; limiti alle interferenze sui mandati. La nuova Mediobanca dovrebbe avere consiglieri indipendenti con esperienza internazionale, un risk appetite dedicato e KPI basati su retention, fee pool, net new money, client attrition e ritorno sul capitale allocato.

Il vero errore sarebbe trattare Piazzetta Cuccia come una fabbrica-prodotto della rete. La rete commerciale è replicabile; la trustedrelationship non lo è. Se MPS usa Mediobanca per aumentare la qualità dei ricavi e capacità internazionale, l’operazione può creare valore. Se la usa per distribuire più credito e prodotti, il gruppo monetizzerà il brand, pur riducendone il valore.

QUOTAZIONE, PROIEZIONI E RATING

Alla chiusura del 17 luglio 2026, Mediobanca valeva 26,96 euro e MPS 11,17 euro. Il concambio attribuiva un valore teorico di 27,37 euro, con uno spread lordo di circa l’1,5%. Ma definire automaticamente questa posizione come “merger arbitrage” è tecnicamente scorretto. Un azionista non coperto resta economicamente lungo MPS: se MPS scende a 10 euro, il valore implicito Mediobanca scende a 24,50; a 12 euro sale a 29,40. Il vero arbitraggio richiede long su Mediobanca e short di 2,45 azioni MPS per ogni azione, rettificando il borrow cost, i dividendi, il finanziamento, i tempi e il rischio di rottura.

Per l’azionista esistente il giudizio è HOLD/REDUCE, non BUY. Per un nuovo investitore non coperto: NO FRESH BUY, perché lo spread non remunera adeguatamente volatilità e complessità. Per un investitore event-driven capace di copertura: posizione valutabile solo dopo il calcolo dello spread netto e della probabilità di completamento. Un SELL indiscriminato sarebbe eccessivo, ma chi non desidera diventare azionista di MPS dovrebbe ridurre prima della conversione.

POSIZIONE FINALE NETTA

MPS ha acquistato un asset di qualità superiore rispetto alla propria matrice storica. È proprio questo il motivo per cui l’operazione è attraente e pericolosa. La creazione di valore non dipenderà dalla possibilità giuridica di possedere una banca d’affari, bensì dalla capacità operativa di non normalizzarla.

La posizione finale è netta: operazione finanziariamente razionale, architettura industriale ancora da provare, execution risk elevato e titolo da HOLD/REDUCE. Mediobanca non va protetta come reliquia, ma come infrastruttura di capitale. Se banker, clienti e autonomia restano, MPS avrà acquistato una piattaforma. Se escono, avrà acquistato soprattutto un nome.

INDICATORI DA MONITORARE

Spread netto e non solo lordo; autorizzazioni e calendario del delisting; turnover dei managing director e dei private banker; net new money; ricavi CIB e quota estera; clienti e mandati persi; cost-to-achieve e sinergie nette; costo del rischio; RWA e CET1; payout; trattamento prudenziale e strategico della quota Generali; governance della nuova Mediobanca; incidenti IT e avanzamento delle migrazioni; esito delle proposte Intesa e Banco BPM.

Nota: il giudizio BUY/HOLD/SELL è una valutazione editoriale generale basata su dati pubblici disponibili al 18 luglio 2026. Non costituisce consulenza finanziaria personalizzata, raccomandazione individuale o sollecitazione all’investimento.

NOTA METODOLOGICA E FONTI ESSENZIALI

Classificazione delle affermazioni: i dati al 31 marzo 2026 e i prezzi del 17 luglio 2026 sono dati consuntivi; i numeri 2030 sono target comunicati dal management; le conclusioni su governance, integrazione e rating sono valutazioni advisory fondate sui dati pubblici e sulla normativa applicabile.

1. Banca MPS, esito OPAS e quota dell’86,3% in Mediobanca, 29 settembre 2025

2. Banca MPS, piena integrazione, delisting e nuova Mediobanca non quotata, 17 febbraio 2026

3. Banca MPS, progetto di fusione e concambio di 2,450 azioni, 10 marzo 2026

4. Banca MPS, scissioni e completamento della riorganizzazione atteso nel quarto trimestre 2026

5. Mediobanca, Piano industriale 2026-2030 e target finanziari

6. Mediobanca, risultati trimestrali al 31 marzo 2026

7. Mediobanca, sedi e società controllate, inclusi Londra, Madrid, New York, Parigi e Francoforte

8. Borsa Italiana, prezzo di riferimento Mediobanca al 17 luglio 2026

9. Borsa Italiana, prezzo MPS al 17 luglio 2026

10. Reuters, valutazione MPS dell’offerta Intesa e della proposta Banco BPM, 16 luglio 2026

11. EBA, Guidelines on internal governance under CRD, EBA/GL/2021/05

12. EBA, Guidelines on sound remuneration policies under CRD, EBA/GL/2021/04

13. EUR-Lex, Regolamento (UE) 2022/2554 sulla resilienza operativa digitale – DORA

14. EUR-Lex, Direttiva 2014/65/UE – MiFID II, conflitti di interesse

Articolo a cura di David Marini — Senior Business Development Manager e analista di geoeconomia e finanza internazionale