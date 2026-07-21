Mediobanca, il valore che MPS può comprare ma non replicare
David Marini
- Economia

Mediobanca, il valore che MPS può comprare ma non replicare

Perché Piazzetta Cuccia resta l’asset più conteso della finanza italiana e perché il vero rischio non è l’appartenenza a una banca commerciale, ma la perdita di autonomia economica, capitale umano e disciplina di mercato

Mediobanca, il valore che MPS può comprare ma non replicare

Perché Piazzetta Cuccia resta l’asset più conteso della finanza italiana e perché il vero rischio non è l’appartenenza a una banca commerciale, ma la perdita di autonomia economica, capitale umano e disciplina di mercato
foto-articolo
Economia - 21 Luglio 2026

di David Marini

Condividi: