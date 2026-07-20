Global commodities risk & markets brief – 20 luglio 2026  |19:00 CEST

NOTA SUI DATI I mercati statunitensi sono ancora intraday e i dati possono essere ritardati. Per i futures Euronext sono riportate le quotazioni o i settlement disponibili; per alcuni benchmark globali sono utilizzati market proxy delayed collegati ai contratti di riferimento. I prezzi fisici italiani hanno cadenza settimanale e riportano la data effettiva dell’ultima rilevazione.

RISCHIO DOMINANTE

Il rischio dominante non è un rialzo uniforme delle materie prime, ma una frammentazione dello shock inflazionistico lungo la filiera. Il greggio ha corretto dai massimi intraday e quota poco sotto 88 dollari al barile sul Brent, mentre i prodotti raffinati, il gas europeo e una parte del comparto agricolo continuano a incorporare un premio di scarsità. In parallelo, alluminio, nickel, minerale di ferro e acciaio arretrano: il mercato non sta prezzando un boom sincronizzato della domanda mondiale, ma strozzature selettive di offerta e logistica.

La conseguenza è più insidiosa di un semplice rally del petrolio. Se la pressione resta concentrata su diesel, gas, noli, fertilizzanti e rotte cerealicole, l’inflazione può riemergere attraverso i costi intermedi anche senza una forte accelerazione dell’attività economica. Il segnale odierno è quindi compatibile con uno shock stagflazionistico selettivo: margini industriali compressi, maggiore volatilità dei prezzi alimentari e minore spazio per una rapida normalizzazione dei tassi.

POSIZIONE NETTA

Regime di mercato: divergenza inflazionistica da offerta, non superciclo generalizzato.

Brent e WTI sono moderatamente negativi nella rilevazione serale, ma il gas europeo sale e l’heating oil avanza. L’oro resta pressoché invariato, mentre l’argento e il rame guadagnano terreno. Nei metalli industriali, tuttavia, le flessioni di alluminio, nichel, minerale di ferro e acciaio segnalano che la domanda cinese e manifatturiera non conferma un risk-on pieno.

Nel comparto agricolo il rialzo di mais, soia, colza e palm oil contrasta con la debolezza del grano Chicago e del riso grezzo. La lettura corretta non è quindi «tutte le commodity salgono», ma «il premio di rischio si sta spostando verso le catene più sensibili all’energia, ai biofuel, al meteo e alla logistica».

AUTORE — David Marini è Senior Business Development Manager e si occupa di sviluppo internazionale, architettura economico-finanziaria di operazioni corporate e industriali, finanza islamica, trade finance e analisi dei rischi geopolitici applicati alle strategie d’impresa.