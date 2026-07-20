Global commodities risk & markets brief – 20 luglio 2026  |19:00 CEST
David Marini
- Economia

Global commodities risk & markets brief – 20 luglio 2026  |19:00 CEST

Energia, metalli, agricoli, soft commodities e prezzi fisici italiani

Global commodities risk & markets brief – 20 luglio 2026  |19:00 CEST

Energia, metalli, agricoli, soft commodities e prezzi fisici italiani
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Economia - 20 Luglio 2026

di David Marini

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