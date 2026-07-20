Global risk & markets brief— 20 luglio 2026 | 13:00 CEST

RISCHIO DOMINANTE

Il rischio di oggi non è il semplice rialzo del petrolio, ma la divergenza tra obbligazioni ed equity.

Il Brent ha toccato 91,42 dollari per poi ripiegare verso 88 dopo nuove aperture negoziali iraniane; i rendimenti, invece, restano sotto pressione. Il mercato sta quindi trattando l’escalation come reversibile sul piano energetico, senza cancellarne il rischio inflazionistico.

POSIZIONE NETTA

Non è ancora in corso un de-risking generalizzato. Lo STOXX 600 è sostanzialmente invariato, i future statunitensi tengono e oro, euro e yen non indicano una corsa coordinata verso i beni rifugio.

Il repricing è selettivo: energia e tassi stanno reagendo prima dell’azionario.

Il punto sottovalutato non è il prezzo spot del greggio, ma la durata della restrizione dei flussi e la tensione sui prodotti raffinati. Se la crisi persiste, il mercato dovrà rivedere non soltanto il petrolio, ma anche le aspettative sui tassi e i multipli delle società tecnologiche.

CATALIZZATORE

Gli attacchi tra Stati Uniti e Iran sono entrati nel nono giorno. Domenica soltanto quattro navi hanno attraversato Hormuz, contro otto il giorno precedente. Il gas europeo ha raggiunto 60 euro/MWh.

La rapida discesa del Brent dopo le aperture diplomatiche mostra quanto il mercato sia governato da una variabile binaria: escalation o negoziato.

MARKET TRANSMISSION

Hormuz → greggio, carburanti e gas → aspettative d’inflazione → rendimenti sovrani → costo del capitale → credito, semiconduttori e margini industriali.

Il Treasury decennale è intorno al 4,55% e il trentennale sopra il 5%. Il rendimento tedesco a due anni è vicino al 2,78% e i mercati prezzano due ulteriori rialzi BCE entro l’inizio del 2027.

Negli Stati Uniti, inflazione al 3,5%, occupazione a +57.000 e disoccupazione al 4,2% rendono più complessa la funzione di reazione della Fed: crescita meno solida non significa automaticamente politica monetaria più espansiva.

CHI È MAGGIORMENTE ESPOSTO

Manifattura europea, compagnie aeree, chimica, automotive, importatori asiatici di energia, valute emergenti e titoli tecnologici a elevata duration.

Il Philadelphia Semiconductor Index ha perso il 10% nell’ultima settimana: ulteriori rialzi dei rendimenti aumenterebbero ancora il rendimento richiesto agli investimenti nell’intelligenza artificiale.

CHE COSA STA SOTTOVALUTANDO IL MERCATO

La correlazione tra shock geopolitico, inflazione e tassi.

Finché l’azionario resta stabile, il mercato presume che la diplomazia normalizzerà i flussi prima che l’energia produca effetti di secondo livello. È questa l’assunzione più fragile.

TO MONITOR

Brent 88/91,42; transiti a Hormuz; gas europeo 60 euro/MWh; Treasury 10Y 4,55%; rendimento tedesco 2Y 2,78%; semiconduttori; energia e travel europei; EUR/USD; rupia indiana; noli marittimi.

AUTORE — David Marini è Senior Business Development Manager e si occupa di sviluppo internazionale, architettura economico-finanziaria di operazioni corporate e industriali, finanza islamica, trade finance e analisi dei rischi geopolitici applicati alle strategie d’impresa.