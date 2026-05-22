Si è svolto oggi, 21 maggio 2026, presso la sede storica dell’Istituto della Enciclopedia Italiana a Roma, l’evento conclusivo della seconda edizione del contest “Esplorare l’Energia: Viaggio nella sostenibilità tra persone, paesaggi e idee innovative che accendono il futuro”, promosso da Iberdrola Italia in collaborazione con Edulia Treccani Scuola.

L’iniziativa, rivolta alle scuole secondarie di primo grado di tutto il territorio nazionale, ha registrato anche quest’anno una partecipazione significativa, coinvolgendo oltre 750 studenti e raccogliendo 125 elaborati. Un risultato che conferma il forte interesse delle nuove generazioni verso i temi della sostenibilità energetica e del rapporto tra innovazione, ambiente e territorio.

Nel corso dell’evento sono state premiate le tre scuole vincitrici, selezionate da una giuria composta da esperti di Iberdrola Italia e rappresentanti di Edulia Treccani Scuola, che hanno valutato con grande attenzione e apprezzamento tutti i progetti pervenuti. I tre migliori elaborati si sono distinti per creatività, capacità di analisi del contesto territoriale, qualità della ricerca e spirito innovativo.

Le scuole premiate per l’edizione 2025/2026 sono: l’Istituto Comprensivo Giuseppe Mazzini dell’Aquila; l’Istituto Comprensivo Statale Giovanni Falcone di Volla (Napoli); la Scuola secondaria di I grado Raimondo Montecuccoli di Pavullo nel Frignano (Modena).

Alla cerimonia hanno preso parte rappresentanti di Iberdrola Italia, Edulia Treccani Scuola e Treccani, insieme agli studenti delle scuole vincitrici, ai docenti referenti e ad alcune scuole partecipanti del territorio romano. L’evento è stato inoltre trasmesso in diretta online, permettendo a un pubblico più ampio di seguire la premiazione.

Nel corso della giornata, gli studenti hanno avuto l’opportunità di presentare i propri lavori e di assistere all’intervento dei creator Greencome, che hanno condiviso una riflessione sui temi della sostenibilità, dell’energia e del ruolo attivo delle nuove generazioni nella costruzione di un futuro più consapevole.

Il contest “Esplorare l’Energia” si conferma così un’esperienza educativa capace di coniugare apprendimento, creatività e cittadinanza attiva. Attraverso un approccio interdisciplinare ed esperienziale, il progetto ha stimolato studenti e studentesse a osservare il proprio territorio, approfondire le tematiche energetiche e proporre soluzioni innovative, sviluppando competenze scientifiche, digitali e collaborative.

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Al termine della cerimonia le tre scuole vincitrici hanno ricevuto come premio un buono del valore di 1.000 euro per l’acquisto di materiale scolastico, insieme a un abbonamento annuale alla piattaforma “In Classe” di Edulia Treccani Scuola.

“Ad essere sostenibili si inizia da ragazzi, quando si costruisce la capacità di leggere il mondo e di comprendere il rapporto tra energia, territorio e società”, commenta Valerio Faccenda, Country Manager di Iberdrola Italia. “Con Esplorare l’Energia abbiamo voluto valorizzare questa consapevolezza, offrendo ai giovani uno spazio in cui la transizione energetica diventa esperienza concreta e non solo concetto. La qualità dei progetti dimostra una sensibilità già matura: il nostro ruolo è accompagnarla e trasformarla in competenza e responsabilità diffusa”.

“Vedere l’entusiasmo con cui studenti e studentesse hanno presentato i loro lavori è stato uno degli aspetti più significativi di questo evento,” afferma Morris Barattini, CEO di Edulia dal Sapere Treccani. “In ciascun progetto abbiamo riconosciuto non solo impegno e creatività, ma anche una partecipazione autentica e consapevole su temi cruciali come la sostenibilità. La scuola, in questo senso, raggiunge un traguardo fondamentale: non solo formare e sensibilizzare, ma rendere ogni studente protagonista del cambiamento. È proprio da questa energia, concreta e condivisa, che nasce la speranza per il futuro”.

Maggiori dettagli sul contest su iberdrola.edulia.it

Iberdrola

Avendo superato i 138 miliardi di euro di capitalizzazione, Iberdrola è la più grande compagnia elettrica d’Europa e una delle due maggiori a livello mondiale. Il Gruppo serve più di 100 milioni di persone in tutto il mondo e conta una forza lavoro di 45.400 dipendenti e circa 161 miliardi di euro di asset. Nel 2025, Iberdrola ha registrato un utile netto record di 6.285 milioni di euro. L’azienda contribuisce con circa 10.400 milioni di euro in contributi fiscali nei Paesi in cui opera e sostiene più di 500.000 posti di lavoro lungo l’intera catena di fornitura, grazie a 13.200 milioni di euro di acquisti effettuati presso decine di migliaia di fornitori.

Dal 2001, Iberdrola ha investito oltre 175 miliardi di euro in reti elettriche, energie rinnovabili e sistemi di accumulo di energia per contribuire alla creazione di un modello energetico basato sull’elettrificazione. L’azienda dispone di circa 1,4 milioni di km di reti elettriche negli Stati Uniti (stati di New York, Connecticut, Maine e Massachusetts), nel Regno Unito (Scozia, Inghilterra e Galles), in Brasile (stati di Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo e Mato Grosso do Sul, oltre a Brasilia) e in Spagna, oltre a 58.000 MW di capacità installata a livello globale, di cui oltre 46.000 MW da fonti rinnovabili.

Edulia Treccani Scuola

Edulia Treccani Scuola opera all’interno del mondo scolastico offrendo un vero e proprio ecosistema per l’apprendimento che si rivolge all’intera comunità educante. In particolare Edulia Treccani Scuola si compone delle seguenti linee: “In Classe”, piattaforma di didattica digitale integrata, un portale semplice e intuitivo con tantissimi strumenti per condividere risorse, monitorare l’andamento scolastico e favorire la collaborazione e l’interazione tra docenti e studenti. Il tutto arricchito da un’ampia libreria di lezioni, video didattici, test e risorse multimediali per innovare la didattica e arricchire il percorso di apprendimento di studentesse e studenti; “In Pratica” – piattaforma per la formazione dei docenti, con un’offerta flessibile e modulare composta da oltre 70 corsi asincroni, con contenuti che spaziano dagli aspetti metodologici alla didattica delle singole discipline. I percorsi, riconosciuti dal Ministero per la formazione in servizio del personale della scuola, affiancano contenuti teorici a consigli pratici ed esercitazioni, che permettano di portare da subito in aula quanto appreso. L’offerta di formazione è completata da una serie di corsi utili per le graduatorie provinciali scolastiche (GPS); Community online e contenuti editoriali, un ambiente di incontro e confronto per gli insegnanti in cui stimolare il dibattito attorno ai temi della scuola, dell’educazione e della contemporaneità. Gli utenti hanno accesso a un palinsesto di seminari gratuiti con ospiti provenienti dal mondo accademico, della cultura e delle istituzioni e a diversi approfondimenti e contenuti editoriali.