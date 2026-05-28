La Commissione Europea ha multato Temu per vendita di prodotti illegali potenzialmente pericolosi
Alice Ceccarelli
- Economia

La Commissione Europea ha multato Temu per vendita di prodotti illegali potenzialmente pericolosi

La Commissione Europea ha multato Temu per vendita di prodotti illegali potenzialmente pericolosi

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Economia - 28 Maggio 2026

di Alice Ceccarelli

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