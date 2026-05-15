Il Family Office non è solo per i grandi patrimoni

Per molti anni il Family Office è stato associato quasi esclusivamente alle grandi famiglie imprenditoriali o ai patrimoni miliardari. Oggi, però, questa visione è sempre meno attuale. In Italia, dove gran parte della ricchezza è legata alle imprese familiari, il tema sta diventando centrale anche per imprenditori e famiglie con patrimoni meno “giganteschi”, ma molto articolati.

In concreto, un Family Office è una struttura che aiuta una famiglia a gestire il patrimonio in modo coordinato e continuativo. Non si occupa soltanto di investimenti finanziari, ma mette insieme tutti gli elementi che ruotano attorno alla ricchezza familiare: partecipazioni societarie, immobili, fiscalità, governance, passaggio generazionale e pianificazione di lungo periodo.

La necessità nasce spesso in modo quasi naturale. Con il tempo il patrimonio cresce, si diversifica e diventa più complesso: quote aziendali, immobili in città diverse, relazioni con più banche, investimenti costruiti negli anni senza una regia unica. In molte situazioni ogni area viene seguita da professionisti differenti — commercialisti, consulenti finanziari, notai — che lavorano correttamente nel proprio ambito, ma senza un reale coordinamento tra loro.

Ed è proprio qui che entra in gioco il Family Office: creare una visione d’insieme. L’obiettivo non è aggiungere un ulteriore consulente, ma costruire un metodo capace di mettere ordine, controllare i rischi e definire una strategia coerente nel tempo.

Uno degli equivoci più diffusi riguarda la dimensione del patrimonio. Non esiste infatti una soglia minima oltre la quale “serve” un Family Office. Il vero tema è la complessità. Anche una PMI familiare può trovarsi nella condizione di dover gestire asset diversi, esigenze fiscali delicate e dinamiche familiari che richiedono una struttura più organizzata.

Le funzioni di un Family Office possono essere molto ampie. C’è innanzitutto il monitoraggio del patrimonio: costruire e aggiornare una fotografia complessiva della ricchezza, monitorare l’allocazione degli asset, controllare i rischi e i costi complessivi, valutare la performance degli investimenti al netto di ogni onere. Accanto a questo c’è poi un aspetto fondamentale: la protezione legale e fiscale del patrimonio. Il Family Office aiuta infatti a costruire strutture giuridiche adeguate — come holding, trust, patti di famiglia o veicoli societari dedicati — con l’obiettivo di proteggere gli asset da rischi imprenditoriali e personali, migliorare l’efficienza fiscale e rendere più ordinato il trasferimento della ricchezza tra le generazioni, garantendo stabilità e continuità nel lungo periodo.

Ma il punto più delicato riguarda spesso la governance familiare. Chi prende le decisioni? Come vengono gestiti i rapporti tra famiglia e impresa? In che modo si prepara il passaggio generazionale? Sono domande che molte famiglie tendono a rimandare fino a quando emerge un problema concreto. Eppure, è proprio l’assenza di regole condivise a creare, nel lungo periodo, conflitti e inefficienze.

Negli ultimi anni il tema è diventato ancora più attuale con l’ingresso della Next Generation nelle aziende familiari. Le nuove generazioni portano approcci differenti: maggiore attenzione alla sostenibilità, sensibilità verso gli investimenti ESG, familiarità con il digitale e una visione spesso meno tradizionale del patrimonio. Integrare queste prospettive senza creare fratture richiede organizzazione, chiarezza e capacità di mediazione.

Per questo il Family Office non rappresenta semplicemente uno strumento finanziario, ma un modello di coordinamento. In un contesto economico sempre più complesso, il suo valore sta nella capacità di aiutare le famiglie a trasformare patrimoni frammentati in progetti di lungo periodo, preservando non solo la ricchezza, ma anche la continuità imprenditoriale e i valori che l’hanno generata.