Finanza e spionaggio: il processo Villarejo scuote la Spagna

Arrivano interessanti novità sul caso Villarejo, l’inchiesta che da anni scuote i rapporti tra finanza, sicurezza e potere politico in Spagna e che si aggiorna con la richiesta della procura anticorruzione spagnola, segnando uno dei passaggi più duri e simbolici della vicenda.

Al centro della vicenda c’è Francisco González Rodriguez, storico ex presidente dell’istituto di credito BBVA dal 2000 al 2018, per il quale i pubblici ministeri hanno chiesto una condanna complessiva a 173 anni di carcere. Secondo l’accusa, tra il 2004 e il 2016 González avrebbe promosso il coinvolgimento dell’ex commissario di polizia José Manuel Villarejo per ottenere informazioni riservate su imprenditori, politici e giornalisti, in una versione ispanica e forse “pro” del nostro caso dossieraggi. L’ipotesi è dunque quella di una vera e propria attività di spionaggio parallelo, affidata a una rete investigativa privata ma con forti connessioni negli apparati di sicurezza.

La cifra — esorbitante — di 173 anni è in gran parte simbolica, e deriva dalla somma delle singole imputazioni, tra cui 5 anni per corruzione continuata e 168 anni per 42 reati di rivelazione di segreti, conteggiando 4 anni per ciascuno.

Nel sistema penale spagnolo, però, la pena effettiva scontabile è chiaramente limitata da un tetto massimo come in tutte le principali democrazie occidentali. Nel caso iberico questo limite è legato al triplo della pena più grave, e perciò una eventuale condanna di Gonzalez non si tradurrebbe automaticamente in oltre un secolo di carcere. Parallelamente però, la procura chiede sanzioni molto pesanti anche per la banca, pari a oltre 180 milioni di euro complessivi tra multe e sanzioni, e sappiamo bene come nel nostro tempo la pena pecuniaria sappia essere persino più dolorosa di quella personale.

Per quanto riguardo lo stato del procedimento, il caso è arrivato a questo punto dopo che l’Audiencia Nacional ha confermato il rinvio a giudizio, ritenendo perciò esistenti elementi sufficienti per sostenere l’accusa in tribunale, in un procedimento che coinvolge anche altri ex dirigenti del gruppo bancario.

Attenzione però, perché il “caso Villarejo” non è solo una vicenda giudiziaria, infatti questo tocca un nervo scoperto della Spagna relativo a presunti legami tra settori deviati delle forze di sicurezza, grandi aziende e politica, in particolare durante i governi del Partido Popular. Villarejo infatti è già da tempo al centro di numerosi filoni d’inchiesta che descrivono una rete informale di intelligence privata utilizzata per dossieraggi, operazioni riservate e gestione di informazioni sensibili fuori dai canali ufficiali.

Ergo, la richiesta della procura rappresenta un segnale forte che intende colpire non solo l’esecutore materiale delle operazioni di spionaggio, ma anche i vertici economici che avrebbero eventualmente beneficiato o promosso queste attività. Resta ora da vedere se e quanto di questo impianto accusatorio reggerà al vaglio del processo.