La Corte Suprema boccia le tariffe globali di Trump

La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha bocciato l’impianto delle tariffe globali introdotte dall’amministrazione di Donald Trump non è soltanto un passaggio giuridico. È un intervento che incide su un capitolo centrale della politica economica americana degli ultimi anni, sostenuto da numeri, contenziosi e conseguenze misurabili.

Le tariffe contestate erano state adottate facendo leva su disposizioni come la Section 232 del Trade Expansion Act del 1962 e, in altri casi, sulla Section 301 del Trade Act del 1974. Attraverso la prima, la Casa Bianca aveva imposto nel 2018 dazi del 25% sull’acciaio e del 10% sull’alluminio, giustificandoli con motivazioni di sicurezza nazionale. Con la seconda, erano stati introdotti dazi progressivi su centinaia di miliardi di dollari di importazioni dalla Cina, in risposta a pratiche commerciali ritenute scorrette, tra cui trasferimenti forzati di tecnologia e sussidi statali.

Secondo i dati dell’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR), tra il 2018 e il 2020 le tariffe legate alla Section 301 hanno interessato beni cinesi per un valore superiore a 370 miliardi di dollari l’anno. Il gettito doganale complessivo è cresciuto sensibilmente: dal 2017 al 2020 le entrate federali da dazi sono passate da circa 34 miliardi a oltre 79 miliardi di dollari annui. Un aumento significativo, che tuttavia non equivale automaticamente a un beneficio netto per l’economia.

Diversi studi indipendenti, tra cui quelli della Federal Reserve e del National Bureau of Economic Research, hanno stimato che gran parte del costo delle tariffe sia stato sostenuto da importatori e consumatori americani attraverso prezzi più elevati. Un’analisi della Federal Reserve Bank of New York aveva calcolato che le misure del 2018-2019 comportassero un onere medio annuo di diverse centinaia di dollari per famiglia statunitense, considerando l’aumento dei prezzi e le inefficienze nella catena produttiva.

Sul piano commerciale, l’obiettivo dichiarato era ridurre il deficit con la Cina e favorire il rientro di produzioni manifatturiere negli Stati Uniti. Il deficit bilaterale con Pechino, che nel 2018 superava i 418 miliardi di dollari, ha registrato oscillazioni negli anni successivi, anche per effetto della pandemia e delle rinegoziazioni parziali contenute nel cosiddetto “Phase One Deal” del 2020. Tuttavia, il disavanzo complessivo americano con il resto del mondo è rimasto elevato, superando in alcuni anni gli 800 miliardi di dollari, segno che le dinamiche strutturali del commercio non sono state radicalmente invertite.

Il settore siderurgico statunitense ha beneficiato inizialmente di un aumento dei prezzi interni e di una crescita temporanea della produzione. Alcuni impianti sono stati riattivati e l’occupazione nel comparto ha registrato un incremento nel breve periodo. Parallelamente, però, industrie a valle come quella automobilistica e quella delle costruzioni hanno denunciato un aumento dei costi delle materie prime, con effetti sulla competitività. L’American Automotive Policy Council ha più volte segnalato che i dazi su acciaio e alluminio si traducevano in un aggravio di costi per i produttori di veicoli, in un mercato già sotto pressione.

La controversia giuridica nasce proprio dall’ampiezza con cui l’esecutivo aveva interpretato il concetto di sicurezza nazionale. La Corte Suprema ha ritenuto che l’uso estensivo di tali poteri per giustificare un sistema di tariffe generalizzate travalicasse i limiti fissati dal Congresso. Il principio riaffermato è quello della separazione dei poteri: la politica commerciale strutturale richiede una base legislativa esplicita, soprattutto quando incide su flussi di centinaia di miliardi di dollari e su rapporti consolidati con partner internazionali.

La decisione si inserisce in un contesto di crescente contenzioso. Oltre alle cause interne, le tariffe statunitensi erano state oggetto di ricorsi presso l’Organizzazione mondiale del commercio, che in alcuni casi aveva giudicato incompatibile il ricorso alla clausola di sicurezza nazionale con le regole multilaterali. Anche se il sistema di risoluzione delle controversie del WTO è stato indebolito negli ultimi anni, le pronunce hanno contribuito a isolare Washington su questo fronte.

Resta però un dato politico: la linea protezionista gode di un sostegno trasversale nell’elettorato americano. Sondaggi condotti dal Pew Research Center negli ultimi anni hanno mostrato una crescita della percezione negativa degli effetti della globalizzazione, soprattutto nelle aree industriali colpite da delocalizzazioni. La narrativa delle tariffe come strumento di difesa del lavoro nazionale ha trovato ascolto ben oltre la base repubblicana.

La sentenza della Corte non elimina queste tensioni. Ridisegna il perimetro giuridico entro cui potranno essere affrontate. Il Congresso potrebbe intervenire per ridefinire le deleghe in materia commerciale, oppure per introdurre strumenti più mirati di politica industriale. Nel frattempo, alcune tariffe potrebbero essere sospese o riformulate, con effetti immediati sui mercati delle materie prime e sulle catene di approvvigionamento.

In definitiva, la bocciatura delle tariffe globali segna un passaggio importante nel rapporto tra potere esecutivo e giudiziario, ma non chiude il dibattito sul ruolo degli Stati Uniti nel commercio internazionale. I numeri mostrano benefici circoscritti e costi diffusi, effetti settoriali divergenti e un impatto limitato sulle tendenze strutturali del deficit commerciale. La politica dovrà ora decidere se tradurre queste evidenze in una strategia più equilibrata o se cercare nuove strade per perseguire obiettivi simili entro confini legali più stringenti.