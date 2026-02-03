Due diretti dell’Unione europea rilanciano la sua proiezione globale contro Stati Uniti e Cina: gli accordi con Mercosur e India ridisegnano gli equilibri commerciali

L’Unione Europea sta consolidando una strategia commerciale ambiziosa che punta a ridefinire i rapporti di forza nell’economia globale. Al centro di questa visione si collocano due accordi di portata storica: quello con il Mercosur, il blocco sudamericano che riunisce Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay, e le negoziazioni in fase avanzata con l’India, gigante asiatico in rapida ascesa. Queste intese rappresentano molto più di semplici trattati commerciali: costituiscono i pilastri di una nuova architettura geopolitica che potrebbe spostare il baricentro economico mondiale, riducendo la dipendenza da Stati Uniti e Cina.

Il primo Smacco agli Stati Uniti: l’invasione commerciale del cortile Statunitense (Il MERCOSUR)

L’accordo tra Unione Europea e Mercosur, siglato in via preliminare nel 2019 e recentemente ratificato dopo anni di negoziati complessi, crea la più vasta area di libero scambio mai realizzata dall’Europa, coinvolgendo oltre 700 milioni di persone. Il trattato elimina progressivamente oltre il 90% dei dazi doganali tra le due regioni, aprendo mercati fino a oggi fortemente protetti. Per l’Europa, questo significa accesso privilegiato a risorse strategiche fondamentali per la transizione energetica: litio, rame, nichel e terre rare, elementi essenziali per batterie, pannelli solari e tecnologie verdi di cui il Sudamerica è ricchissimo.

Il timing dell’accordo non è casuale. In un momento in cui gli Stati Uniti sotto l’amministrazione Trump hanno adottato politiche protezionistiche, l’Europa ha scelto di giocare la carta del multilateralismo strategico. Il Mercosur rappresenta un mercato da 260 milioni di consumatori con una classe media in espansione, affamata di prodotti europei ad alto valore aggiunto: automobili tedesche, macchinari italiani, prodotti farmaceutici, tecnologia e servizi finanziari.

Gli effetti economici positivi per l’Unione Europea si manifestano su molteplici livelli. Nel settore manifatturiero, l’eliminazione dei dazi che in alcuni casi raggiungevano il 35% renderà i prodotti europei significativamente più competitivi rispetto a quelli cinesi e statunitensi. Le case automobilistiche tedesche, che già dominano i segmenti premium in Sudamerica, vedranno aumentare la loro quota di mercato grazie alla riduzione dei costi di importazione. I macchinari industriali italiani e tedeschi, considerati eccellenza mondiale, potranno penetrare più facilmente nelle economie sudamericane in fase di modernizzazione delle infrastrutture produttive.

Il settore agroalimentare europeo, in particolare quello dei prodotti a denominazione protetta, trova nell’accordo con il Mercosur un riconoscimento fondamentale. La tutela di oltre 350 indicazioni geografiche europee impedisce che prosecco, parmigiano reggiano o prosciutto di Parma vengano imitati in Sudamerica, preservando un valore economico stimato in miliardi di euro annui. Questo aspetto differenzia nettamente la strategia europea da quella cinese, concentrata su volumi e prezzi bassi, o da quella statunitense, storicamente meno attenta alla qualità certificata.

L’intesa con L’India: la chiave per l’Asia del futuro e la risposta alla belt and road iniziative cinese

Parallelamente, l’Unione Europea sta portando avanti negoziati cruciali con l’India, economia destinata a diventare la terza mondiale entro il 2030. Un accordo di libero scambio con Nuova Delhi rappresenterebbe per l’Europa un contrappeso strategico alla dipendenza dalla Cina e un’alternativa credibile alle supply chain asiatiche. L’India, con i suoi 1,4 miliardi di abitanti e una crescita economica robusta che viaggia intorno al 6-7% annuo, offre opportunità straordinarie in settori dove l’Europa eccelle: tecnologia verde, digitalizzazione, infrastrutture sostenibili e servizi avanzati.

L’accordo con l’India prevede l’apertura reciproca dei mercati dei servizi, un settore dove le aziende europee vantano competenze riconosciute a livello mondiale. Le società di consulenza, i gruppi bancari e assicurativi, le imprese tecnologiche europee potranno operare più agevolmente nel mercato indiano, che sta attraversando una fase di profonda trasformazione digitale. Al contempo, l’Europa garantisce alle proprie industrie l’accesso a componentistica e semilavorati indiani a costi competitivi, riducendo la dipendenza dalla Cina senza sacrificare la qualità.

Le parole chiave: materie prime e autonomia strategica

Uno degli aspetti più rilevanti di questi accordi riguarda la sicurezza degli approvvigionamenti di materie prime critiche. Il Mercosur controlla riserve significative di litio, fondamentale per le batterie dei veicoli elettrici. L’Argentina, in particolare, possiede il secondo giacimento mondiale di questo minerale, mentre il Brasile è leader nella produzione di niobio, utilizzato nelle leghe metalliche avanzate. L’accordo garantisce all’Europa forniture stabili e privilegiate, riducendo la dipendenza dalla Cina, che oggi controlla circa l’80% della raffinazione globale di terre rare.

L’India, dal canto suo, sta emergendo come produttore alternativo di componenti elettronici e tecnologici. Le politiche di incentivazione alla manifattura locale stanno attirando investimenti europei che vedono in India un’alternativa affidabile alla Cina per la diversificazione delle catene di approvvigionamento. Questo processo, accelerato dalle tensioni commerciali sino-americane e dalle crescenti preoccupazioni sulla sicurezza tecnologica, avvantaggia particolarmente l’Europa, che può stringere partnership industriali con gruppi indiani in rapida ascesa.

Dal punto di vista geopolitico, questi accordi rappresentano una sfida diretta all’influenza statunitense e cinese nelle rispettive aree di interesse tradizionale. Gli Stati Uniti hanno storicamente considerato l’America Latina come il proprio “cortile di casa”, mentre la Cina ha investito massicciamente nella regione nell’ultimo decennio, diventando il principale partner commerciale di Brasile, Cile e Perù. L’accordo UE-Mercosur introduce un terzo attore credibile, offrendo ai paesi sudamericani un’alternativa basata su standard ambientali e sociali più elevati, maggiore trasferimento tecnologico e relazioni paritarie.

In Asia, l’avvicinamento tra Europa e India controbilancia l’influenza cinese nella regione e offre un’alternativa al modello di partnership proposto da Pechino. L’India, consapevole dei rischi di una eccessiva dipendenza dalla Cina e preoccupata per le tensioni lungo i confini himalayani, vede nell’Europa un partner strategico affidabile. Per l’UE, questo significa non solo opportunità commerciali, ma anche la possibilità di contribuire a plasmare le norme e gli standard che governeranno l’economia asiatica del futuro.

Gli effetti di lungo periodo sull’equilibrio economico globale

Nel lungo periodo, la combinazione di questi accordi potrebbe alterare significativamente gli equilibri commerciali globali. Le previsioni economiche indicano che l’accordo con il Mercosur potrebbe generare un aumento del PIL europeo fino a 15 miliardi di euro annui a regime, con la creazione di centinaia di migliaia di posti di lavoro, concentrati soprattutto nei settori manifatturiero e dei servizi avanzati. L’intesa con l’India potrebbe avere un impatto ancora maggiore, considerando le dimensioni del mercato e il potenziale di crescita.

Questi guadagni si traducono in una riduzione relativa della quota di mercato di Stati Uniti e Cina. Le esportazioni statunitensi verso il Sudamerica, già in calo negli ultimi anni a causa delle politiche protezionistiche e della scarsa attenzione diplomatica alla regione, subiranno una ulteriore erosione di fronte alla concorrenza europea esentata da dazi. La Cina, che aveva puntato sulla quantità e sui prezzi competitivi per conquistare mercati, si troverà a competere con prodotti europei che combinano qualità, innovazione e ora anche convenienza grazie all’abolizione delle barriere tariffarie.

Un aspetto spesso sottovalutato ma cruciale riguarda il potere normativo che questi accordi conferiscono all’Europa. Incorporando clausole su sostenibilità ambientale, diritti dei lavoratori e standard di sicurezza alimentare, l’UE esporta il proprio modello regolatorio, influenzando le pratiche commerciali globali. Questo “effetto Bruxelles” si manifesta quando aziende di paesi terzi, per accedere a questi mercati integrati, devono adeguarsi agli standard europei, di fatto elevando le norme globali.

Gli Stati Uniti e la Cina, che hanno privilegiato approcci più pragmatici e meno vincolanti sul piano normativo, si trovano ora a dover competere in contesti dove le regole del gioco sono sempre più definite dall’Europa. Questo conferisce all’Unione un vantaggio competitivo non solo commerciale ma anche reputazionale, posizionandola come garante di una globalizzazione più equa e sostenibile.

Naturalmente, la realizzazione piena di questi benefici richiede tempo e il superamento di ostacoli significativi. L’accordo con il Mercosur ha suscitato resistenze in alcuni settori agricoli europei, preoccupati dalla concorrenza delle carni sudamericane. Le negoziazioni con l’India devono ancora affrontare questioni complesse relative alla protezione della proprietà intellettuale e all’apertura dei mercati agricoli. Tuttavia, la direzione strategica appare chiara: l’Europa sta costruendo una rete di alleanze commerciali che riduce la sua vulnerabilità alle pressioni di Washington e Pechino, diversifica le sue catene di approvvigionamento e apre nuovi mercati per le sue eccellenze industriali.

In un mondo sempre più multipolare, dove le tensioni commerciali rischiano di frammentare l’economia globale in blocchi contrapposti, l’Unione Europea sta dimostrando che esiste una terza via. Una via che combina apertura commerciale e tutela degli standard, competitività e sostenibilità, pragmatismo economico e valori condivisi. Gli accordi con Mercosur e India non sono semplici trattati commerciali: sono gli strumenti attraverso cui l’Europa intende ritagliarsi un ruolo da protagonista nel secolo che verrà, riducendo progressivamente ma inesorabilmente lo spazio di manovra dei giganti sino-americani che hanno dominato il panorama economico globale negli ultimi decenni.