Consob verso il cambio al vertice: parte il confronto sulla successione

Con l’avvicinarsi della scadenza del mandato di Paolo Savona, fissata per l’8 marzo, si apre ufficialmente il dossier sulla futura guida della Consob, l’autorità indipendente incaricata della vigilanza sui mercati finanziari italiani. La scelta del nuovo presidente rappresenta un passaggio istituzionale di rilievo, non solo per la durata settennale dell’incarico, ma anche per il ruolo centrale che la Consob riveste nella tutela degli investitori, nella trasparenza del mercato e nella stabilità complessiva del sistema finanziario.

Il procedimento di nomina, come previsto per le Authority indipendenti, è articolato e scandito da passaggi formali ben definiti. Dopo l’individuazione del candidato da parte del Consiglio dei ministri, la proposta deve essere sottoposta al parere delle commissioni parlamentari competenti, parere che, pur non essendo vincolante, assume un peso politico significativo. L’iter si conclude con l’emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, successivamente registrato dalla Corte dei conti. Proprio la complessità del percorso spiega l’avvio anticipato delle procedure da parte del Governo.

Nel dibattito che si è sviluppato nelle ultime settimane, uno dei nomi più ricorrenti è quello di Federico Freni, attuale sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Giurista di formazione, Freni ha costruito il proprio profilo tra accademia e istituzioni, con una lunga esperienza nel diritto amministrativo e una presenza costante nei dossier legati alla regolamentazione finanziaria. Nel corso della sua attività di governo ha seguito, tra gli altri, i temi della vigilanza sui mercati, degli strumenti finanziari e delle misure di sostegno all’economia, contribuendo a diversi interventi normativi di settore, tra cui la recente riforma nota come Legge sui Capitali, e presiedendo la Commissione incaricata della riforma del Testo unico della finanza.

La sua eventuale nomina, tuttavia, solleva questioni che vanno oltre il curriculum individuale. Il tema centrale riguarda il principio di indipendenza che deve caratterizzare la guida di un’autorità di controllo. La normativa vigente prevede infatti un’incompatibilità tra incarichi politici e la guida di un’Authority indipendente, rendendo necessarie, in caso di scelta di un esponente attualmente in carica, le dimissioni da ogni ruolo di governo e parlamentare. Si tratta di un passaggio formale, ma anche sostanziale, che incide sulla percezione di autonomia dell’istituzione agli occhi degli operatori di mercato e degli investitori.

Proprio su questo aspetto si concentra una parte rilevante del confronto politico. In questa direzione si inseriscono le dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, che ha sottolineato come “la guida della Consob non deve essere parte di una spartizione tra i partiti ma deve essere affidata a una persona di alto livello, competente, che conosca il sistema e, essendo un organo di controllo, possa garantire il reale funzionamento della Borsa: è un impegno non secondario. Ho anche il dubbio che un politico possa fare il presidente della Consob perché la legge lo impedisce e quindi si vedrà, ne parleremo”.

Il confronto resta dunque aperto e non è escluso che possano emergere candidature alternative, provenienti dal mondo accademico, dalla magistratura o dalle istituzioni economiche, in linea con una tradizione che in passato ha visto alla guida della Consob profili tecnici di alto livello. La scelta finale dovrà tenere conto non solo delle competenze individuali, ma anche del contesto in cui l’Authority è chiamata a operare.

Il nuovo presidente erediterà infatti una fase particolarmente complessa per i mercati finanziari. La crescente digitalizzazione, lo sviluppo degli strumenti finanziari innovativi, l’impatto delle piattaforme di trading online e delle cripto-attività pongono sfide inedite sul piano della vigilanza e della tutela del risparmio. A ciò si aggiungono le esigenze di trasparenza, la prevenzione degli abusi di mercato e il rafforzamento della fiducia degli investitori, elementi cruciali in un momento in cui la stabilità finanziaria è strettamente legata anche alla capacità dello Stato di collocare il proprio debito sui mercati.

In questo quadro, la nomina del prossimo presidente della Consob assume un significato che va oltre il semplice avvicendamento istituzionale, configurandosi come una scelta strategica per la credibilità e l’efficacia del sistema di controllo dei mercati italiani negli anni a venire.